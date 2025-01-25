Астероид, который осенью 2024 года несколько месяцев летал вокруг Земли, вероятно, образовался в результате столкновения загадочного объекта с Луной несколько десятков тысяч лет назад.
Главные тезисы
- Астероид 2024 PT5, летавший вокруг Земли, вероятно, образовался в результате столкновения загадочного объекта с Луной десятки тысяч лет назад.
- Изучение космических объектов вокруг Земли необходимо для расшифровки процессов в космосе и сделало возможным обнаружение куска Луны.
- Астероид 2024 PT5 имеет схожий с лунными породами силикатный состав, что подтверждает его связь с Луной.
- Астрономы считают астероид 2024 PT5 мини-Луной и полагают, что он был выброшен в космос при столкновении Луны с неизвестным объектом.
- Изучение астероидов вблизи Земли, таких как 2024 PT5, позволяет расширить наши знания о космосе и формировании планетарных объектов.
Что известно об астероиде, который несколько месяцев был вторым спутником Земли
Астрофизики называют астероид 2024 PT5 мини-Луной. Его размеры сопоставимы со школьным автобусом.
Результаты изучения этого космического объекта позволили ученым заключить, что он является обломком Луны.
Это лишь второй случай, когда астрофизики связывают околоземный объект с Луной.
Аналогичное предположение было сделано в 2021 году по астероиду 469219 Kamoʻoalewa.
Астрономы склоняются к тому, что когда-то от Луны откололся ряд фрагментов.
В материале отмечается, что Земля часто сталкивается с астероидами или метеороидами, которые становятся временными спутниками.
Современные обсерватории, такие как ATLAS, предназначены для обнаружения таких объектов.
Почему изучение астероидов вокруг Земли так важно
В частности, 2024 год PT5 был впервые обнаружен 7 августа, уже 16 августа команда Кареты зафиксировала объект с помощью телескопа в Аризоне и инфракрасного телескопа NASA на Гавайях.
Тедди Карета анализировал световые характеристики 2024 г. PT5, сравнивая их с лунными образцами, полученными от миссии "Аполлон" и советскими автоматическими станциями.
Исследование показало, что состав астероида совпадает с силикатными лунными породами. Кроме того, его траектория в форме подковы указывает на местное происхождение.
Профессор Вишну Редди из университета Аризоны отмечает, что результаты проведенного анализа убедительно доказывают, что 2024 год PT5 когда-то был частью Луны.
Пока нет планов по отбору фрагментов 2024 PT5 для исследований на Земле. Однако Китай разрабатывает миссию Tianwen-2, чтобы собрать образцы объекта 469219 Kamoʻoalewa.
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