Кусок Луны летал вокруг Земли — что говорят ученые
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Кусок Луны летал вокруг Земли — что говорят ученые

Астероид 2024 PT5
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Источник:  The New York Times

Астероид, который осенью 2024 года несколько месяцев летал вокруг Земли, вероятно, образовался в результате столкновения загадочного объекта с Луной несколько десятков тысяч лет назад.

Главные тезисы

  • Астероид 2024 PT5, летавший вокруг Земли, вероятно, образовался в результате столкновения загадочного объекта с Луной десятки тысяч лет назад.
  • Изучение космических объектов вокруг Земли необходимо для расшифровки процессов в космосе и сделало возможным обнаружение куска Луны.
  • Астероид 2024 PT5 имеет схожий с лунными породами силикатный состав, что подтверждает его связь с Луной.
  • Астрономы считают астероид 2024 PT5 мини-Луной и полагают, что он был выброшен в космос при столкновении Луны с неизвестным объектом.
  • Изучение астероидов вблизи Земли, таких как 2024 PT5, позволяет расширить наши знания о космосе и формировании планетарных объектов.

Что известно об астероиде, который несколько месяцев был вторым спутником Земли

Астрофизики называют астероид 2024 PT5 мини-Луной. Его размеры сопоставимы со школьным автобусом.

Результаты изучения этого космического объекта позволили ученым заключить, что он является обломком Луны.

Возможно, этот объект был выброшен в космос в результате удара по лунной поверхности, который произошел десятки тысяч лет назад, отмечается в материале.

Это лишь второй случай, когда астрофизики связывают околоземный объект с Луной.

Астероид 2024 PT5 является куском Луны.
Астероид 2024 PT5

Аналогичное предположение было сделано в 2021 году по астероиду 469219 Kamoʻoalewa.

Астрономы склоняются к тому, что когда-то от Луны откололся ряд фрагментов.

Мы знали, что фрагменты Луны могут скрываться в таких околоземных орбитах, — объясняет ведущий автор исследования, исследователь Лоуэлевской обсерватории Тедди Карета.

В материале отмечается, что Земля часто сталкивается с астероидами или метеороидами, которые становятся временными спутниками.

Современные обсерватории, такие как ATLAS, предназначены для обнаружения таких объектов.

Почему изучение астероидов вокруг Земли так важно

В частности, 2024 год PT5 был впервые обнаружен 7 августа, уже 16 августа команда Кареты зафиксировала объект с помощью телескопа в Аризоне и инфракрасного телескопа NASA на Гавайях.

Тедди Карета анализировал световые характеристики 2024 г. PT5, сравнивая их с лунными образцами, полученными от миссии "Аполлон" и советскими автоматическими станциями.

Исследование показало, что состав астероида совпадает с силикатными лунными породами. Кроме того, его траектория в форме подковы указывает на местное происхождение.

Профессор Вишну Редди из университета Аризоны отмечает, что результаты проведенного анализа убедительно доказывают, что 2024 год PT5 когда-то был частью Луны.

Косвенные подтверждения делают лунный вариант более логичным. Но пока вы не привезете образец, невозможно точно сказать, что это кусок Луны, — добавляет Вишну Рэдди.

Пока нет планов по отбору фрагментов 2024 PT5 для исследований на Земле. Однако Китай разрабатывает миссию Tianwen-2, чтобы собрать образцы объекта 469219 Kamoʻoalewa.

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