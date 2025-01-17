У Канаді камера зафіксувала падіння метеориту прямо перед дверима житлового будинку у місті Шарлоттаун.

Що відомо про падіння метеориту на подв’їрі житлового будинку

Зазначається, що на любительську камеру потрапили пил та звук вибуху, спричинені падіння метеорита.

За словами геологів, запис виявився дуже рідкісним.

Підкреслюється, що інцидент стався ще влітку 2024 року, однак тільки зараз вдалось підтвердили, що на відео потрапило саме падіння метеорита.

Пара власників будинку повернулась додому після прогулянки із собаками і побачила пил у себе під дверима. Переглянувши записи відеокамер вони зрозуміли, що сталось.

Метеорит вже отримав назву Шарлоттаун, на честь міста на острові Принца Едуарда на сході Канади, де він і впав.

За інформацією видання, загалом зафіксовано 69 метеоритів, а цей став першим, що впав на території острова Принца Едуарда.

Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли метеорит, що падає на поверхню Землі, був записаний на відео зі звуком, — зазначає доктор Херд з університету Альберти. Поширити

Саме він підтвердив, що на відправленому парою відео зафіксовано саме падіння метеорита.

Що відомо про створенння каблучки з місячного метеориту у США

Американські ювеліри створили унікальну обручку з частинкою космічного корабля "Аполлон-11" та місячним метеоритом.

Унікальну обручку створити майстри-ювеліри Honest Hands Ring Co на замовлення Джона Месіка.

Каблучку оздобили: