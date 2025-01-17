У Канаді камера зафіксувала падіння метеориту прямо перед дверима житлового будинку у місті Шарлоттаун.
Головні тези:
- Метеорит упав на подвір'ї житлового будинку в місті Шарлоттаун, Канада, та був зафіксований на відео любительською камерою.
- Для геологів цей запис став дуже рідкісним, адже це перший раз, коли падіння метеорита зафіксовано на відео зі звуком.
- Інцидент стався влітку 2024 року, але лише зараз вдалось підтвердити, що пил під дверима виявився наслідком падіння метеорита.
- Метеорит отримав назву Шарлоттаун на честь міста на острові Принца Едуарда в Канаді, де він впав, і став першим падінням на цьому острові.
Що відомо про падіння метеориту на подв’їрі житлового будинку
Зазначається, що на любительську камеру потрапили пил та звук вибуху, спричинені падіння метеорита.
За словами геологів, запис виявився дуже рідкісним.
Підкреслюється, що інцидент стався ще влітку 2024 року, однак тільки зараз вдалось підтвердили, що на відео потрапило саме падіння метеорита.
Пара власників будинку повернулась додому після прогулянки із собаками і побачила пил у себе під дверима. Переглянувши записи відеокамер вони зрозуміли, що сталось.
Метеорит вже отримав назву Шарлоттаун, на честь міста на острові Принца Едуарда на сході Канади, де він і впав.
За інформацією видання, загалом зафіксовано 69 метеоритів, а цей став першим, що впав на території острова Принца Едуарда.
Саме він підтвердив, що на відправленому парою відео зафіксовано саме падіння метеорита.
Що відомо про створенння каблучки з місячного метеориту у США
Американські ювеліри створили унікальну обручку з частинкою космічного корабля "Аполлон-11" та місячним метеоритом.
Унікальну обручку створити майстри-ювеліри Honest Hands Ring Co на замовлення Джона Месіка.
Каблучку оздобили:
смужкою золотистої термічної поліамідної стрічки, яка у 1969 році здійснила першу подорож астронавтів на Місяць,
місячним метеоритом.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-