Попри те, що цього року метеоритний дощ збігся в часі з повним Місяцем, мені вдалося зробити це зображення до його піку, успішно зафіксувавши кілька метеорів, незважаючи на наявність деяких легких хмар, які додали художнього відтінку освітленню, — зазначає Фатхі.