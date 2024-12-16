Фотографи з усього світу вніч на 14 грудня вели спостереження за найефектнішим метеорним потоком у 2024 році Гемініди.
Головні тези:
- Фотографи з усього світу вразили спостереженнями за метеорним потоком Гемініди у 2024 році.
- Українські фотографи поділились вражаючими кадрами метеорного потоку над небом України.
- Метеорний потік Гемініди є найряснішим, але також може бути важко помітним через хмари.
- Фотографи з Єгипту, Гаваїв та Японії також здивували унікальними знімками метеорного потоку.
- Метеоритний дощ Гемініди вразив усю планету і став прекрасним об'єктом для фотозйомки.
Як виглядав метеорний потік Гемініди в небі над Україною
Кадри метеорного потоку в небі над Україною оприлюднив фотограф Володимир Кажанов.
Кадрами видовищного метеорного потоку також поділився український фотограф Віталій Смолянчук.
Яким побачили фотографи метеорний потік Гемініди в інших куточках світу
Фотограф Осама Фатхі сфотографував метеорний потік з Чорної пустелі в Єгипті 8 грудня.
Окрім метеорів на знімку також можна побачити яскраво сяючий Юпітер.
У той же час астрономи на Гаваях сфотографували понад сотню метеорів на тлі зоряних смуг за допомогою японського телескопа Subaru.
The Subaru-Asahi Star Camera at the #SubaruTelescope facility, Maunakea, Hawai‘i, captured over 150 meteors in one hour from 1:10 to 2:10 a.m. on December 13, 2024 (HST) despite the bright moonlight, as shown in this summary picture. Most meteors belong to #Geminids. pic.twitter.com/emmgMbT6Dw— Subaru Telescope Eng (@SubaruTel_Eng) December 15, 2024
Куратор міського музею Хірацука у Японії Даїчі Фуджі зняв політ метеора над горою Фудзі.
ふたご座流星群の極大から半日経ち、明るい流星や火球が頻繁に流れています。2024年12月14日21時11分41秒に流れたふたご座流星群の流星を、富士から北向きのカメラで捉えた様子です。少し後に別の流星も写っています。 pic.twitter.com/tEgyp2e2R1— 藤井大地 (@dfuji1) December 14, 2024
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-