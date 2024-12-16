Фотографи оприлюднили вражаючі кадри метеорного потоку Гемініди — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Фотографи оприлюднили вражаючі кадри метеорного потоку Гемініди — відео

Метеорний потік Гемініди на Гаваях
Джерело:  Space

Фотографи з усього світу вніч на 14 грудня вели спостереження за найефектнішим метеорним потоком у 2024 році Гемініди. 

Головні тези:

  • Фотографи з усього світу вразили спостереженнями за метеорним потоком Гемініди у 2024 році.
  • Українські фотографи поділились вражаючими кадрами метеорного потоку над небом України.
  • Метеорний потік Гемініди є найряснішим, але також може бути важко помітним через хмари.
  • Фотографи з Єгипту, Гаваїв та Японії також здивували унікальними знімками метеорного потоку.
  • Метеоритний дощ Гемініди вразив усю планету і став прекрасним об'єктом для фотозйомки.

Як виглядав метеорний потік  Гемініди в небі над Україною

Кадри метеорного потоку в небі над Україною оприлюднив фотограф Володимир Кажанов.

З приблизно 80 знімків камери, спрямованої у північну частину неба, в кадр потрапив один метеор, — зазначає Кажанов.

Кадрами видовищного метеорного потоку також поділився український фотограф Віталій Смолянчук.

Гемініди — найрясніший і водночас "найнесправедливіший" метеорний потік. В більшості випадків, хмари популярного в середині грудня типу stratus стають на заваді спостереженню за ним. Та цього року, існує ймовірнісь, що небо "зжалиться" над більшою частиною нашої країни, — зазначив Смолянчук.

Яким побачили фотографи метеорний потік Гемініди в інших куточках світу

Фотограф Осама Фатхі сфотографував метеорний потік з Чорної пустелі в Єгипті 8 грудня.

Окрім метеорів на знімку також можна побачити яскраво сяючий Юпітер.

Попри те, що цього року метеоритний дощ збігся в часі з повним Місяцем, мені вдалося зробити це зображення до його піку, успішно зафіксувавши кілька метеорів, незважаючи на наявність деяких легких хмар, які додали художнього відтінку освітленню, — зазначає Фатхі.

У той же час астрономи на Гаваях сфотографували понад сотню метеорів на тлі зоряних смуг за допомогою японського телескопа Subaru.

Куратор міського музею Хірацука у Японії Даїчі Фуджі зняв політ метеора над горою Фудзі.

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