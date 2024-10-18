Коли українці зможуть побачити метеоритний дощ Оріоніди

Зазначається, що пік метеорного потоку очікується в ніч з 20 на 21 жовтня — з півночі до світанку.

Метеоритний дощ Оріоніди щороку можна спостерігати у жовтні. Метеори утворюються з частинок пилу та льоду, залишених по собі кометою Галлея.

При цьому саму комету можна побачити лише раз на 76 років. Це єдина комета, яку людина має змогу побачити двічі за життя.

Метеорний потік Оріоніди

Останній раз її можна було спостерігати у 1986 році, а наступна поява відбудеться в 2061 році.

Комета названа на честь англійського астронома Едмонда Галлея, який у 1705 році передбачив її повернення після спостережень за кометами.

Коли і як краще спостерігати за метеоритним дощем Оріоніди

Активність метеорного дощу очікується у період з 26 вересня по 22 листопада, однак пік цієї активності припаде на наступний тиждень.

Найкращий час для спостереження — ніч з 20 на 21 жовтня, з півночі до світанку. Згідно з прогнозами Американського метеорного товариства, у цей час можна буде побачити приблизно 23 метеори на годину.

Для того, аби спостерігати за найбільшою кількістю метеорів, краще перебувати у місці з мінімальною кількістю штучного освітлення.

Окрім цього очам треба дати десь півгодини для адаптації до темряви.

За словами фахівця з NASA Білла Кука, спостерігати за метеорним потоком краще лежачі на спині.

Оріоніди — це швидкі метеори, які входять в атмосферу Землі на швидкості 66 кілометрів на секунду, або приблизно 148 000 кілометрів на годину. Їхня висока швидкість часто створює яскраві метеори з довгими хвостами, які залишають після себе вражаючі сліди.