Вже наступного тижня українці зможуть спостерігати у небі метеоритний дощ Оріоніди.
Головні тези:
- На початку наступного тижня українці матимуть можливість спостерігати за метеоритним дощем Оріоніди в ніч з 20 на 21 жовтня.
- Оріоніди утворюються з частинок пилу та льоду, залишених кометою Галлея, що з'являється нашим очам лише раз у 76 років.
- Найбільш активний період метеорного дощу триває з 26 вересня по 22 листопада, а пік очікується у ніч з 20 на 21 жовтня з приблизно 23 метеорами на годину.
- Для кращого спостереження рекомендується перебувати у місцях з мінімальним штучним освітленням та видимою зоряною панорамою.
- Оріоніди входять в атмосферу Землі з неймовірною швидкістю 66 км/с, створюючи яскраві метеори і залишаючи вражаючі сліди на небі.
Коли українці зможуть побачити метеоритний дощ Оріоніди
Зазначається, що пік метеорного потоку очікується в ніч з 20 на 21 жовтня — з півночі до світанку.
Метеоритний дощ Оріоніди щороку можна спостерігати у жовтні. Метеори утворюються з частинок пилу та льоду, залишених по собі кометою Галлея.
При цьому саму комету можна побачити лише раз на 76 років. Це єдина комета, яку людина має змогу побачити двічі за життя.
Останній раз її можна було спостерігати у 1986 році, а наступна поява відбудеться в 2061 році.
Комета названа на честь англійського астронома Едмонда Галлея, який у 1705 році передбачив її повернення після спостережень за кометами.
Коли і як краще спостерігати за метеоритним дощем Оріоніди
Активність метеорного дощу очікується у період з 26 вересня по 22 листопада, однак пік цієї активності припаде на наступний тиждень.
Найкращий час для спостереження — ніч з 20 на 21 жовтня, з півночі до світанку. Згідно з прогнозами Американського метеорного товариства, у цей час можна буде побачити приблизно 23 метеори на годину.
Для того, аби спостерігати за найбільшою кількістю метеорів, краще перебувати у місці з мінімальною кількістю штучного освітлення.
Окрім цього очам треба дати десь півгодини для адаптації до темряви.
За словами фахівця з NASA Білла Кука, спостерігати за метеорним потоком краще лежачі на спині.
Оріоніди — це швидкі метеори, які входять в атмосферу Землі на швидкості 66 кілометрів на секунду, або приблизно 148 000 кілометрів на годину. Їхня висока швидкість часто створює яскраві метеори з довгими хвостами, які залишають після себе вражаючі сліди.
Оріоніди названі на честь сузір'я Оріон, яке можна знайти на нічному небі за яскравими зорями поясу Оріона. Це сузір'я найкраще видно в північній півкулі восени та взимку, а його головні зорі — Бетельгейзе та пояс Оріона — легко розпізнати неозброєним оком.
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