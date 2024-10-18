Когда украинцы смогут увидеть метеоритный дождь?

Отмечается, что пик метеорного потока ожидается в ночь с 20 на 21 октября с севера до рассвета.

Метеоритный дождь Ориониды ежегодно наблюдаются в октябре. Метеоры образуются из частиц пыли и льда, оставленных кометой Галлея.

При этом саму комету можно увидеть только раз в 76 лет. Это единственная комета, которую человек может увидеть дважды в жизни.

Метеорный поток Ориониды

В последний раз ее можно было наблюдать в 1986 году, а следующее появление состоится в 2061 году.

Комета названа в честь английского астронома Эдмонда Галлея, который в 1705 г. предусмотрел ее возвращение после наблюдений за кометами.

Когда и как лучше наблюдать за метеоритным дождем?

Активность метеорного дождя ожидается в период с 26 сентября по 22 ноября, однако пик этой активности придется на следующую неделю.

Лучшее время для наблюдения — ночь с 20 на 21 октября, с полуночи до рассвета. Согласно прогнозам Американского метеорного общества, в это время можно будет увидеть примерно 23 метеора в час.

Для того чтобы наблюдать за наибольшим количеством метеоров, лучше находиться в месте с минимальным количеством искусственного освещения.

Кроме этого глазам нужно дать около получаса для адаптации к темноте.

По словам специалиста из NASA Билла Кука, наблюдать за метеорным потоком лучше лежащие на спине.

Ориониды — это быстрые метеоры, входящие в атмосферу Земли на скорости 66 километров в секунду, или примерно 148 000 километров в час. Их высокая скорость часто создает яркие метеоры с длинными хвостами, оставляющими после себя впечатляющие следы.