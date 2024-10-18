Метеоритный дождь Ориониды. Когда и как его увидеть в Украине
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Наука и медицина
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Метеоритный дождь Ориониды. Когда и как его увидеть в Украине

NASA
Метеоритный поток
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На следующей неделе украинцы смогут наблюдать в небе метеоритный дождь Ориониды.

Главные тезисы

  • Главный пик метеорного дождя Ориониды ожидается в Украине в ночь с 20 на 21 октября.
  • Наиболее активный период метеоритного дождя длится с 26 сентября по 22 ноября.
  • Для лучшего наблюдения рекомендуется находиться в местах с минимальным искусственным освещением.
  • Метеоры Ориониды образуются из частиц пыли и льда, оставленных кометой Галлея.
  • Ориониды входят в атмосферу Земли со скоростью 66 км/с, создавая яркие метеоры и впечатляющие следы на небе.

Когда украинцы смогут увидеть метеоритный дождь?

Отмечается, что пик метеорного потока ожидается в ночь с 20 на 21 октября с севера до рассвета.

Метеоритный дождь Ориониды ежегодно наблюдаются в октябре. Метеоры образуются из частиц пыли и льда, оставленных кометой Галлея.

При этом саму комету можно увидеть только раз в 76 лет. Это единственная комета, которую человек может увидеть дважды в жизни.

Украинцы на следующей неделе смогут наблюдать за метеоритным дождем.
Метеорный поток Ориониды

В последний раз ее можно было наблюдать в 1986 году, а следующее появление состоится в 2061 году.

Комета названа в честь английского астронома Эдмонда Галлея, который в 1705 г. предусмотрел ее возвращение после наблюдений за кометами.

Когда и как лучше наблюдать за метеоритным дождем?

Активность метеорного дождя ожидается в период с 26 сентября по 22 ноября, однако пик этой активности придется на следующую неделю.

Лучшее время для наблюдения — ночь с 20 на 21 октября, с полуночи до рассвета. Согласно прогнозам Американского метеорного общества, в это время можно будет увидеть примерно 23 метеора в час.

Для того чтобы наблюдать за наибольшим количеством метеоров, лучше находиться в месте с минимальным количеством искусственного освещения.

Кроме этого глазам нужно дать около получаса для адаптации к темноте.

По словам специалиста из NASA Билла Кука, наблюдать за метеорным потоком лучше лежащие на спине.

Ориониды — это быстрые метеоры, входящие в атмосферу Земли на скорости 66 километров в секунду, или примерно 148 000 километров в час. Их высокая скорость часто создает яркие метеоры с длинными хвостами, оставляющими после себя впечатляющие следы.

Ориониды названы в честь созвездия Орион, которое можно найти на ночном небе по ярким звездам пояса Ориона. Это созвездие лучше всего видно в северном полушарии осенью и зимой, а его главные звезды — Бетельгейзе и пояс Ориона — легко распознать невооруженным глазом.

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