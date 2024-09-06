Находящимся на МКС астронавтам NASA удалось снять чрезвычайно яркую зеленую вспышку метеора над Землей во время его вхождения в атмосферу нашей планеты.

Что известно о моменте вхождения яркого метеора в атмосферу Земли

Отмечается, что видео с взрывом метеора во время вхождения в атмосферу Земли снял американский космонавт Мэттью Доминик.

Подчеркивается, что сейчас Доминик руководит миссией Space X под названием Crew-8.

Here is a longer and faster frame rate version of the timelapse. I think it is interesting to compare the size of the bolide blast to other objects in view like the mediterranean, Cairo, or lightning strikes. pic.twitter.com/oQZnfAeVqg — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Также астронавт добавил вялотекущее видео движения космического тела, когда оно пролетало над Каиром (Египет).

Кадры состоят из 20 отдельных изображений, сделанных внутри модуля Cupola Международной космической станции.

Оказалось, что яркий взрыв в небе, омрачивший собой свет звезд и Луны, повлек за собой сгорание одного из видов метеоров, известного как болид.

Вчера я показал это нескольким друзьям, чтобы узнать, что они думают. Они оба думали, что это взрывающийся в атмосфере метеор — достаточно яркий метеор, который называют болидом, — отметил Доминик. Поделиться

Космонавты тщательно исследовали процесс вхождения метеора в атмосферу Земли

На замедленных кадрах, на которых скорость записи уменьшена до одного кадра в секунду, можно подробно рассмотреть траекторию полета космического объекта. Впоследствии на видео видно, как метеор разражается ярким зеленым светом.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere — a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.



If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Именно характерная мощная вспышка помогла специалистам выяснить природу явления, поскольку именно болид при вхождении в атмосферу Земли влечет за собой возникновение мощного света.

Кроме того, этот процесс сопровождается звуковым ударом — производной значительной силы, с которой болид вошел в атмосферу.

Благодаря замедленным кадрам Мэтью удалось подробно рассмотреть объект и подтвердить то, что это был действительно болид.