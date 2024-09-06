Астронавты NASA сняли яркую вспышку метеора над Землей ― видео
Категория
Наука и медицина
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Астронавты NASA сняли яркую вспышку метеора над Землей ― видео

Вид Земли с МКС
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Источник:  Space.com

Находящимся на МКС астронавтам NASA удалось снять чрезвычайно яркую зеленую вспышку метеора над Землей во время его вхождения в атмосферу нашей планеты.

Главные тезисы

  • Астронавты NASA сняли удивительное видео яркой вспышки метеора над Землей во время его вхождения в атмосферу.
  • Момент взрыва зеленого света и звукового удара от сгорания болида был зафиксирован на Международной космической станции.
  • Исследование космических объектов на МКС позволяет более детально изучать чрезвычайные явления, такие как вхождение метеоров в атмосферу.
  • Замедленные кадры исследования МКС подтвердили, что яркая вспышка в небе была результатом входа в атмосферу болида.
  • Подобные наблюдения астронавтов углубляют наше понимание небесных явлений и обогащают научную базу по космическим объектам.

Что известно о моменте вхождения яркого метеора в атмосферу Земли

Отмечается, что видео с взрывом метеора во время вхождения в атмосферу Земли снял американский космонавт Мэттью Доминик.

Подчеркивается, что сейчас Доминик руководит миссией Space X под названием Crew-8.

Также астронавт добавил вялотекущее видео движения космического тела, когда оно пролетало над Каиром (Египет).

Кадры состоят из 20 отдельных изображений, сделанных внутри модуля Cupola Международной космической станции.

Оказалось, что яркий взрыв в небе, омрачивший собой свет звезд и Луны, повлек за собой сгорание одного из видов метеоров, известного как болид.

Вчера я показал это нескольким друзьям, чтобы узнать, что они думают. Они оба думали, что это взрывающийся в атмосфере метеор — достаточно яркий метеор, который называют болидом, — отметил Доминик.

Космонавты тщательно исследовали процесс вхождения метеора в атмосферу Земли

На замедленных кадрах, на которых скорость записи уменьшена до одного кадра в секунду, можно подробно рассмотреть траекторию полета космического объекта. Впоследствии на видео видно, как метеор разражается ярким зеленым светом.

Именно характерная мощная вспышка помогла специалистам выяснить природу явления, поскольку именно болид при вхождении в атмосферу Земли влечет за собой возникновение мощного света.

Кроме того, этот процесс сопровождается звуковым ударом — производной значительной силы, с которой болид вошел в атмосферу.

Благодаря замедленным кадрам Мэтью удалось подробно рассмотреть объект и подтвердить то, что это был действительно болид.

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