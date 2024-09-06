Находящимся на МКС астронавтам NASA удалось снять чрезвычайно яркую зеленую вспышку метеора над Землей во время его вхождения в атмосферу нашей планеты.
Главные тезисы
- Астронавты NASA сняли удивительное видео яркой вспышки метеора над Землей во время его вхождения в атмосферу.
- Момент взрыва зеленого света и звукового удара от сгорания болида был зафиксирован на Международной космической станции.
- Исследование космических объектов на МКС позволяет более детально изучать чрезвычайные явления, такие как вхождение метеоров в атмосферу.
- Замедленные кадры исследования МКС подтвердили, что яркая вспышка в небе была результатом входа в атмосферу болида.
- Подобные наблюдения астронавтов углубляют наше понимание небесных явлений и обогащают научную базу по космическим объектам.
Что известно о моменте вхождения яркого метеора в атмосферу Земли
Отмечается, что видео с взрывом метеора во время вхождения в атмосферу Земли снял американский космонавт Мэттью Доминик.
Подчеркивается, что сейчас Доминик руководит миссией Space X под названием Crew-8.
Here is a longer and faster frame rate version of the timelapse. I think it is interesting to compare the size of the bolide blast to other objects in view like the mediterranean, Cairo, or lightning strikes. pic.twitter.com/oQZnfAeVqg— Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024
Также астронавт добавил вялотекущее видео движения космического тела, когда оно пролетало над Каиром (Египет).
Кадры состоят из 20 отдельных изображений, сделанных внутри модуля Cupola Международной космической станции.
Оказалось, что яркий взрыв в небе, омрачивший собой свет звезд и Луны, повлек за собой сгорание одного из видов метеоров, известного как болид.
Космонавты тщательно исследовали процесс вхождения метеора в атмосферу Земли
На замедленных кадрах, на которых скорость записи уменьшена до одного кадра в секунду, можно подробно рассмотреть траекторию полета космического объекта. Впоследствии на видео видно, как метеор разражается ярким зеленым светом.
I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere — a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.— Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024
If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE
Именно характерная мощная вспышка помогла специалистам выяснить природу явления, поскольку именно болид при вхождении в атмосферу Земли влечет за собой возникновение мощного света.
Кроме того, этот процесс сопровождается звуковым ударом — производной значительной силы, с которой болид вошел в атмосферу.
Благодаря замедленным кадрам Мэтью удалось подробно рассмотреть объект и подтвердить то, что это был действительно болид.
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