Астронавти NASA зняли надзвичайно яскравий спалах метеору над Землею ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астронавти NASA зняли надзвичайно яскравий спалах метеору над Землею ― відео

Вигляд Землі з МКС
Джерело:  Space.com

Астронавтам NASA, які перебувають на МКС, вдалось зняти надзвичайно яскравий зелений спалах метеору над Землею під час його входження в атмосферу нашої планети. 

Головні тези:

  • Астронавти NASA зняли вражаюче відео яскравого спалаху метеору над Землею під час входження в атмосферу.
  • Момент входження боліда в атмосферу був зафіксований американським космонавтом Меттью Домініком на Міжнародній космічній станції.
  • Уповільнене відео показало деталі траєкторії та момент вибуху зеленого світла під час входження метеору в атмосферу.
  • Вибух в небі спричинений згорянням боліда, що пов'язане з виникненням потужного світла та звукового удару.
  • Дослідження космічних об'єктів на МКС надає можливість детально вивчати надзвичайні явища в космосі.

Що відомо про момент входження яскравого метеору в атмосферу Землі

Зазначається, що відео із вибухом метеору під час входження в атмосферу Землі зняв американський космонавт Меттью Домінік.

Підкреслюється, що наразі Домінік керує місією Space X під назвою Crew-8.

Також астронавт додав уповільнене відео руху космічного тіла, коли воно пролітало над Каїром (Єгипет).

Кадри складаються з 20 окремих зображень, зроблених усередині модуля Cupola Міжнародної космічної станції.

Виявилося, що яскравий вибух у небі, який затьмарив собою світло зірок і Місяця, спричинило згоряння одного з видів метеорів, відомого як болід.

Учора я показав це кільком друзям, щоб дізнатися, що вони думають. Вони обидва думали, що це метеор, який вибухає в атмосфері — досить яскравий метеор, який називають болідом, — зазначив Домінік.

Космонавти ретельно дослідили процес входження метеору в атмосферу Землі

На уповільнених кадрах, на яких швидкість запису зменшена до одного кадру на секунду, можна детально розгледіти траєкторію польоту космічного об’єкта. Згодом на відео видно, як метеор вибухає яскравим зеленим світлом.

Саме характерний потужний спалах допоміг фахівцям з’ясувати природу явища, оскільки саме болід під час входження в атмосферу Землі спричиняє виникнення потужного світла.

Крім того, цей процес супроводжується звуковим ударом — похідної значної сили, з якою болід увійшов в атмосферу.

Завдяки сповільненим кадрам Меттью вдалося детально розглянути об’єкт і підтвердити те, що це був дійсно болід.

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