Астронавтам NASA, які перебувають на МКС, вдалось зняти надзвичайно яскравий зелений спалах метеору над Землею під час його входження в атмосферу нашої планети.

Що відомо про момент входження яскравого метеору в атмосферу Землі

Зазначається, що відео із вибухом метеору під час входження в атмосферу Землі зняв американський космонавт Меттью Домінік.

Підкреслюється, що наразі Домінік керує місією Space X під назвою Crew-8.

Here is a longer and faster frame rate version of the timelapse. I think it is interesting to compare the size of the bolide blast to other objects in view like the mediterranean, Cairo, or lightning strikes. pic.twitter.com/oQZnfAeVqg — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Також астронавт додав уповільнене відео руху космічного тіла, коли воно пролітало над Каїром (Єгипет).

Кадри складаються з 20 окремих зображень, зроблених усередині модуля Cupola Міжнародної космічної станції.

Виявилося, що яскравий вибух у небі, який затьмарив собою світло зірок і Місяця, спричинило згоряння одного з видів метеорів, відомого як болід.

Учора я показав це кільком друзям, щоб дізнатися, що вони думають. Вони обидва думали, що це метеор, який вибухає в атмосфері — досить яскравий метеор, який називають болідом, — зазначив Домінік. Поширити

Космонавти ретельно дослідили процес входження метеору в атмосферу Землі

На уповільнених кадрах, на яких швидкість запису зменшена до одного кадру на секунду, можна детально розгледіти траєкторію польоту космічного об’єкта. Згодом на відео видно, як метеор вибухає яскравим зеленим світлом.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere — a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.



If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Саме характерний потужний спалах допоміг фахівцям з’ясувати природу явища, оскільки саме болід під час входження в атмосферу Землі спричиняє виникнення потужного світла.

Крім того, цей процес супроводжується звуковим ударом — похідної значної сили, з якою болід увійшов в атмосферу.

Завдяки сповільненим кадрам Меттью вдалося детально розглянути об’єкт і підтвердити те, що це був дійсно болід.