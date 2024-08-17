Над Україною пролетів метеор — відео

Уночі 17 серпня над Україною, цілком ймовірно, пролетів метеор. У мережі вже опублікували відповідне відео.

Що відомо про падіння метеора

За словами очевидців, проліт небесного об'єкта можна було бачити у небі над Києвом.

Також користувачі мережі уже озвучили припущення, що це міг вибухнути супутник.

Попри те, що відео з яскравим космічним явищем опублікували переважно столичні телеграм-канали, його мали можливість спостерігати й в інших областях нашої країни.

На кадрах можна побачити, як у небі летить яскраве небесне тіло — його супроводжує чималий "хвіст".

Що важливо розуміти, метеор — це явище, яке виникає під час згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл.

Що стосується метеорита, то це тверде тіло космічного походження, яке впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу.

Аналогічне явище вищої інтенсивності (яскравіше −4 зоряної величини) називається болідом.

Астрономи заявили про вражаюче відкриття

Нещодавно стало відомо, що астрономам вдалося виявити дві нові надземні екзопланети — TOI-6002 b і TOI-5713 b.

Історичне відкриття зробила Міжнародна група астрономів.

За словами науковців, TOI-6002 b у чотири рази масивніша за Землю, а TOI-5713 b більше приблизно на 77%.

Супутник TESS досліджує понад 200 тисяч зір, які розташовані поблизу Сонця, щоб виявити екзопланети. Наразі він виявив понад 7 тисяч планет-кандидаток, яким потенційно можна присвоїти цей статус. Однак поки його мають лише 543 з них.