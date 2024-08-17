Над Украиной пролетел метеор — видео

Ночью 17 августа над Украиной, по всей вероятности, пролетел метеор. В сети уже опубликовали соответствующее видео.
Главные тезисы
- Падение метеора над Украиной было зафиксировано на видео.
- Метеор – небесное тело, которое появляется во время сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел.
- Астрономы также заявили об открытии двух новых надземных экзопланет TOI-6002b и TOI-5713b.
Что известно о падении метеора
По словам очевидцев, пролет небесного объекта можно видеть в небе над Киевом.
Также пользователи сети уже озвучили предположение, что это мог взорваться спутник.
Несмотря на то, что видео с ярким космическим явлением опубликовали преимущественно столичные телеграм-каналы, его имели возможность наблюдать и в других областях нашей страны.
На кадрах можно увидеть, как в небе летит яркое небесное тело — его сопровождает большой "хвост".
Что важно понимать, метеор — это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел.
Что касается метеорита, то это твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли или другого космического тела из космоса.
Аналогичное явление высшей интенсивности (ярче -4 звездной величины) называется болидом.
Астрономы заявили о поразительном открытии
Недавно стало известно, что астрономам удалось обнаружить две новых надземных экзопланеты — TOI-6002 b и TOI-5713 b.
Историческое открытие совершила Международная группа астрономов.
По словам ученых, TOI-6002 b в четыре раза массивнее Земли, а TOI-5713 b больше примерно на 77%.
Спутник TESS исследует более 200 тысяч звезд, расположенных близ Солнца, чтобы обнаружить экзопланеты. Пока он обнаружил более 7 тысяч планет-кандидаток, которым потенциально можно присвоить этот статус. Однако пока его имеют только 543 из них.
Астрономы обращают внимание на то, что состав новых экзопланет остается загадкой, поэтому продолжаются дальнейшие научные исследования.
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