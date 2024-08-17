Над Украиной пролетел метеор — видео

Ночью 17 августа над Украиной, по всей вероятности, пролетел метеор. В сети уже опубликовали соответствующее видео.

Что известно о падении метеора

По словам очевидцев, пролет небесного объекта можно видеть в небе над Киевом.

Также пользователи сети уже озвучили предположение, что это мог взорваться спутник.

Несмотря на то, что видео с ярким космическим явлением опубликовали преимущественно столичные телеграм-каналы, его имели возможность наблюдать и в других областях нашей страны.

На кадрах можно увидеть, как в небе летит яркое небесное тело — его сопровождает большой "хвост".

Что важно понимать, метеор — это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел.

Что касается метеорита, то это твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли или другого космического тела из космоса.

Аналогичное явление высшей интенсивности (ярче -4 звездной величины) называется болидом.

Астрономы заявили о поразительном открытии

Недавно стало известно, что астрономам удалось обнаружить две новых надземных экзопланеты — TOI-6002 b и TOI-5713 b.

Историческое открытие совершила Международная группа астрономов.

По словам ученых, TOI-6002 b в четыре раза массивнее Земли, а TOI-5713 b больше примерно на 77%.

Спутник TESS исследует более 200 тысяч звезд, расположенных близ Солнца, чтобы обнаружить экзопланеты. Пока он обнаружил более 7 тысяч планет-кандидаток, которым потенциально можно присвоить этот статус. Однако пока его имеют только 543 из них.