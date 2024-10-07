Астрономы прогнозируют пик метеорного потока Дракониды на этой неделе. Когда можно увидеть
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Наука и медицина
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Астрономы прогнозируют пик метеорного потока Дракониды на этой неделе. Когда можно увидеть

Метеорный поток Дракониды
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Источник:  Live Science

На этой неделе жители Земли смогут стать свидетелями пика метеорного потока Дракониды, который должен прийтись на 8-9 октября.

Главные тезисы

  • Метеорный поток Дракониды достигнет пика 8-9 октября, когда можно будет увидеть до 10 падающих метеоров в час.
  • Дракониды отличаются возможностью наблюдать их после наступления тьмы, что делает их особенными среди других метеорных потоков.
  • Дракониды считаются переменным метеорным потоком, ожидаемая активность может быть скромной.
  • Метеорный поток Дракониды хорошо виден в Северном полушарии, радиантом потока является созвездие Дракона.
  • Метеорный поток Дракониды проходит благоприятно в этом году, лунный свет не помешает наблюдениям, пока Земля проходит сквозь облако обломков кометы 21P/Giacobini-Zinner.

Что известно об особенностях метеорного потока Дракониды

Отмечается, что хотя Дракониды не красивее метеорного потока года, его особенность заключается в том, что в отличие от большинства других метеорных потоков, за которыми лучше наблюдать до рассвета, Дракониды можно увидеть в любое время после наступления темноты.

Подчеркивается, что радиантом потока является созвездие Дракона, вращающееся вокруг Полярной звезды и всегда видно в Северном полушарии при ясном небе.

На этой неделе жители Земли смогут увидеть метеорный поток Дракониды
Метеорный поток Дракониды

По информации представителей Американского метеорного общества — Дракониды переменный метеорный поток, что означает, что ожидается скромное появление падающих звезд с небольшой вероятностью сильной активности.

Аналитики с портала EarthSky.org отмечают, что на пике можно увидеть до 10 падающих метеоров в час.

Когда в этом году можно будет увидеть метеорный поток Дракониды

В этом году метеорный поток будет проходить в благоприятное время. В частности, будет виден полумесяц, который растет с Венерой на закате, которая зайдет через несколько часов после заката, так что лунный свет не помешает наблюдениям.

Метеорный поток Дракониды можно наблюдать, когда Земля проходит сквозь облако обломков кометы 21P/Giacobini-Zinner. Она проходит через солнечную систему и пересекает орбиту нашей планеты раз в 6,5 лет.

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