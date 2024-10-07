На этой неделе жители Земли смогут стать свидетелями пика метеорного потока Дракониды, который должен прийтись на 8-9 октября.

Что известно об особенностях метеорного потока Дракониды

Отмечается, что хотя Дракониды не красивее метеорного потока года, его особенность заключается в том, что в отличие от большинства других метеорных потоков, за которыми лучше наблюдать до рассвета, Дракониды можно увидеть в любое время после наступления темноты.

Подчеркивается, что радиантом потока является созвездие Дракона, вращающееся вокруг Полярной звезды и всегда видно в Северном полушарии при ясном небе.

Метеорный поток Дракониды

По информации представителей Американского метеорного общества — Дракониды переменный метеорный поток, что означает, что ожидается скромное появление падающих звезд с небольшой вероятностью сильной активности.

Аналитики с портала EarthSky.org отмечают, что на пике можно увидеть до 10 падающих метеоров в час.

Когда в этом году можно будет увидеть метеорный поток Дракониды

В этом году метеорный поток будет проходить в благоприятное время. В частности, будет виден полумесяц, который растет с Венерой на закате, которая зайдет через несколько часов после заката, так что лунный свет не помешает наблюдениям.