На этой неделе жители Земли смогут стать свидетелями пика метеорного потока Дракониды, который должен прийтись на 8-9 октября.
Главные тезисы
- Метеорный поток Дракониды достигнет пика 8-9 октября, когда можно будет увидеть до 10 падающих метеоров в час.
- Дракониды отличаются возможностью наблюдать их после наступления тьмы, что делает их особенными среди других метеорных потоков.
- Дракониды считаются переменным метеорным потоком, ожидаемая активность может быть скромной.
- Метеорный поток Дракониды хорошо виден в Северном полушарии, радиантом потока является созвездие Дракона.
- Метеорный поток Дракониды проходит благоприятно в этом году, лунный свет не помешает наблюдениям, пока Земля проходит сквозь облако обломков кометы 21P/Giacobini-Zinner.
Что известно об особенностях метеорного потока Дракониды
Отмечается, что хотя Дракониды не красивее метеорного потока года, его особенность заключается в том, что в отличие от большинства других метеорных потоков, за которыми лучше наблюдать до рассвета, Дракониды можно увидеть в любое время после наступления темноты.
Подчеркивается, что радиантом потока является созвездие Дракона, вращающееся вокруг Полярной звезды и всегда видно в Северном полушарии при ясном небе.
По информации представителей Американского метеорного общества — Дракониды переменный метеорный поток, что означает, что ожидается скромное появление падающих звезд с небольшой вероятностью сильной активности.
Аналитики с портала EarthSky.org отмечают, что на пике можно увидеть до 10 падающих метеоров в час.
Когда в этом году можно будет увидеть метеорный поток Дракониды
В этом году метеорный поток будет проходить в благоприятное время. В частности, будет виден полумесяц, который растет с Венерой на закате, которая зайдет через несколько часов после заката, так что лунный свет не помешает наблюдениям.
Метеорный поток Дракониды можно наблюдать, когда Земля проходит сквозь облако обломков кометы 21P/Giacobini-Zinner. Она проходит через солнечную систему и пересекает орбиту нашей планеты раз в 6,5 лет.
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