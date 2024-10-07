Цього тижня жителі Землі зможуть стати свідками піку метеорного потоку Драконіди, який має прийтись на 8-9 жовтня.
Головні тези:
- Метеорний потік Драконіди досягне піку 8-9 жовтня, коли можна буде побачити до 10 падаючих зірок на годину.
- Драконіди відрізняються можливістю спостерігати їх після темряви, що робить його особливим серед інших метеорних потоків.
- Метеорний потік Драконіди добре видний в Північній півкулі.
- Варто мати на увазі, що Драконіди вважаються змінним метеорним потоком, тож очікувана активність може бути скромною.
Що відомо про особливості метеорного потоку Драконіди
Зазначається, що хоча Драконіди не накрасивіший метеорний потік року, його особливість полягає у тому, що на відміну від більшості інших метеорних потоків, за якими краще спостерігати до настання світанку, Драконіди можна побачити у будь-який час після настання темряви.
Підкреслюється, що радіантом потоку є сузір'я Дракона, яке обертається навколо Полярної зірки і завжди видно в Північній півкулі при ясному небі.
За інформацією представників Американського метеорного товариства — Драконіди змінний метеорний потік, що означає, що очікується скромна поява зірок, що падають, з невеликою ймовірністю сильної активності.
Аналітики з порталу EarthSky.org зазначають, що на піку можна побачити до 10 падаючих метеорів на годину.
Коли цьогоріч можна буде побачити метеорний потік Драконіди
Цього року метеорний потік проходитиме у сприятливий час. Зокрема, буде видний півмісяць, який зростає з Венерою на заході, яка зайде через кілька годин після заходу сонця, отже місячне світло не стане на заваді спостереженням.
Метеорний потік Драконіди можна спостерігати, коли Земля проходить крізь хмару уламків комети 21P/Giacobini-Zinner. Вона проходить через Сонячну систему і перетинає орбіту нашої планети раз на 6,5 років.
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