Цього тижня жителі Землі зможуть стати свідками піку метеорного потоку Драконіди, який має прийтись на 8-9 жовтня.

Що відомо про особливості метеорного потоку Драконіди

Зазначається, що хоча Драконіди не накрасивіший метеорний потік року, його особливість полягає у тому, що на відміну від більшості інших метеорних потоків, за якими краще спостерігати до настання світанку, Драконіди можна побачити у будь-який час після настання темряви.

Підкреслюється, що радіантом потоку є сузір'я Дракона, яке обертається навколо Полярної зірки і завжди видно в Північній півкулі при ясному небі.

Метеорний потік Драконіди

За інформацією представників Американського метеорного товариства — Драконіди змінний метеорний потік, що означає, що очікується скромна поява зірок, що падають, з невеликою ймовірністю сильної активності.

Аналітики з порталу EarthSky.org зазначають, що на піку можна побачити до 10 падаючих метеорів на годину.

Коли цьогоріч можна буде побачити метеорний потік Драконіди

Цього року метеорний потік проходитиме у сприятливий час. Зокрема, буде видний півмісяць, який зростає з Венерою на заході, яка зайде через кілька годин після заходу сонця, отже місячне світло не стане на заваді спостереженням.