Фотографы со всего мира в ночь на 14 декабря вели наблюдение за самым эффектным метеорным потоком в 2024 году Геминиды.
Главные тезисы
- В декабре 2024 года фотографы по всему миру наблюдали за потрясающим метеорным потоком Геминиды.
- Украинские фотографы представили поразительные кадры метеорного потока над небом Украины, несмотря на наличие некоторых облаков.
- Фотографы из разных стран, таких как Египет, Гавайи и Япония, показали уникальные снимки метеорного потока, сделанные в разных уголках мира.
- Геминиды являются одним из самых обильных метеорных потоков, но в этом году некоторые усложнили наблюдения облака.
- Несмотря на условия, фотографам удалось запечатлеть красивые моменты метеорного дождя в различных частях света, от Черной пустыни в Египте до горы Фудзи в Японии.
Как выглядел метеорный поток Геминиды в небе над Украиной
Фото метеорного потока в небе над Украиной обнародовал фотограф Владимир Кажанов.
Кадрамы зрелищного метеорного потока также поделился украинский фотограф Виталий Смолянчук.
Каким увидели фотографы метеорный поток Геминиды в других уголках мира
Фотограф Осама Фатхи сфотографировал метеорный поток из Черной пустыни в Египте 8 декабря.
Кроме метеоров на снимке можно увидеть ярко сияющий Юпитер.
В то же время астрономы на Гавайях сфотографировали более сотни метеоров на фоне звездных полос с помощью японского телескопа Subaru.
The Subaru-Asahi Star Camera at the #SubaruTelescope facility, Maunakea, Hawai‘i, captured over 150 meteors in one hour from 1:10 to 2:10 a.m. on December 13, 2024 (HST) despite the bright moonlight, as shown in this summary picture. Most meteors belong to #Geminids. pic.twitter.com/emmgMbT6Dw— Subaru Telescope Eng (@SubaruTel_Eng) December 15, 2024
Куратор городского музея Хирацука в Японии Даичи Фуджи снял полет метеора над горой Фудзи.
ふたご座流星群の極大から半日経ち、明るい流星や火球が頻繁に流れています。2024年12月14日21時11分41秒に流れたふたご座流星群の流星を、富士から北向きのカメラで捉えた様子です。少し後に別の流星も写っています。 pic.twitter.com/tEgyp2e2R1— 藤井大地 (@dfuji1) December 14, 2024
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