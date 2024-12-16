Фотографы обнародовали впечатляющие кадры метеорного потока Геминиды — видео
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Наука и медицина
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Фотографы обнародовали впечатляющие кадры метеорного потока Геминиды — видео

Метеорный поток Геминиды на Гавайях
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Источник:  Space

Фотографы со всего мира в ночь на 14 декабря вели наблюдение за самым эффектным метеорным потоком в 2024 году Геминиды.

Главные тезисы

  • В декабре 2024 года фотографы по всему миру наблюдали за потрясающим метеорным потоком Геминиды.
  • Украинские фотографы представили поразительные кадры метеорного потока над небом Украины, несмотря на наличие некоторых облаков.
  • Фотографы из разных стран, таких как Египет, Гавайи и Япония, показали уникальные снимки метеорного потока, сделанные в разных уголках мира.
  • Геминиды являются одним из самых обильных метеорных потоков, но в этом году некоторые усложнили наблюдения облака.
  • Несмотря на условия, фотографам удалось запечатлеть красивые моменты метеорного дождя в различных частях света, от Черной пустыни в Египте до горы Фудзи в Японии.

Как выглядел метеорный поток Геминиды в небе над Украиной

Фото метеорного потока в небе над Украиной обнародовал фотограф Владимир Кажанов.

Из примерно 80 снимков камеры, направленной в северную часть неба, в кадр попал один метеор, отмечает Кажанов.

Кадрамы зрелищного метеорного потока также поделился украинский фотограф Виталий Смолянчук.

Геминиды — самый обильный и одновременно "самый несправедливый" метеорный поток. В большинстве случаев, облака популярного в середине декабря типа stratus мешают наблюдению за ним. Но в этом году существует вероятность, что небо "сжалится" над большей частью нашей страны, — отметил Смолянчук.

Каким увидели фотографы метеорный поток Геминиды в других уголках мира

Фотограф Осама Фатхи сфотографировал метеорный поток из Черной пустыни в Египте 8 декабря.

Кроме метеоров на снимке можно увидеть ярко сияющий Юпитер.

Несмотря на то, что в этом году метеоритный дождь совпал с полной Луной, мне удалось сделать это изображение до его пика, успешно зафиксировав несколько метеоров, несмотря на наличие некоторых легких облаков, придавших художественный оттенок освещению, — отмечает Фатхи.

В то же время астрономы на Гавайях сфотографировали более сотни метеоров на фоне звездных полос с помощью японского телескопа Subaru.

Куратор городского музея Хирацука в Японии Даичи Фуджи снял полет метеора над горой Фудзи.

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