Несмотря на то, что в этом году метеоритный дождь совпал с полной Луной, мне удалось сделать это изображение до его пика, успешно зафиксировав несколько метеоров, несмотря на наличие некоторых легких облаков, придавших художественный оттенок освещению, — отмечает Фатхи.