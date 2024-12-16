Когда можно будет наблюдать за последним метеорным потоком в 2024 году

Сам метеорный поток продлится с 17 по 26 декабря, а его пик ожидается с 21 на 22 декабря, во время зимнего солнцестояния в Северном полушарии.

Отмечается, что в пик можно будет наблюдать около 10 метеоритов в час.

Точкой из которой, как кажется с земли, получаются метеориты, является созвездие Малой Медведицы (Малый Ковш). Малый Ковш также является циркуляром — он виден всю ночь в Северном полушарии, так что Урсиды можно наблюдать всю ночь.

Метеорный поток

Однако наблюдение может усложниться из-за увеличенной яркости ниспадающей Луны.

Для того чтобы увидеть как можно больше падающих метеоров, стоит найти место, максимально удаленное от искусственного освещения.

Пик первого метеорного потока в 2025 году — Квадрантиды будет приходиться на 2-3 января.

Что известно о самом ярком метеорном потоке в 2024 году

В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы имели возможность собственными глазами увидеть один из самых удивительных метеорных потоков Геминиды в этом году.

Этот метеорный поток проходит ежегодно и длится 19 ноября до 24 декабря. В 2024 году его пик выпадает на ночь 13-14 декабря.

Поток Геминиды отличает от других метеорных потоков то, что падение обломков образуется не кометами, а астероидом 3200 Фаэтон, являющимся уникальным объектом, демонстрирующим активность подобную кометам.

В далеком прошлом Фаэтон, вероятно, пережил столкновение с другим небесным телом, что привело к образованию облака частиц, через которые ежегодно проходит наша планета.

Эти частицы, входя в атмосферу, создают поразительные метеорные полосы.