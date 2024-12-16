Коли можна буде побачити останній метеорний потік у 2024 році
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коли можна буде побачити останній метеорний потік у 2024 році

Метеорний потік
Джерело:  Live Science

Метеорний потік Урсиди буде останнім подібним космічним явищем у 2024 році. 

Головні тези:

  • Метеорний потік Урсиди буде останнім подібним космічним явищем у 2024 році, триватиме з 17 по 26 грудня, пік очікується з 21 на 22 грудня.
  • Найкраще місце для спостереження - далеке від штучного освітлення, але спостереження може ускладнитись через яскравість спадаючого Місяця.

Коли можна буде спостерігати за останнім метеорним потоком у 2024 році

Сам метеорний потік триватиме з 17 до 26 грудня, а його пік очікується з 21 на 22 грудня, під час зимового сонцестояння в Північній півкулі.

Зазначається, що у пік можна буде спостерігати близько 10 метеоритів щогодини.

Точкою з якої, як здається з землі, виходять метеорити є сузір’я Малої Ведмедиці (Малий Ківш). Малий Ківш також є циркуляром — його видно всю ніч у Північній півкулі, тож Урсиди можна спостерігати всю ніч.

Невдовзі жителі Землі зможуть побачити останній метеорний потік у цьому році
Метеорний потік

Однак спостереження може ускладнитись через збільшену яскравість спадаючого Місяця. Його освітленість буде 52–62%.

Для того, щоб побачити якомога більше падаючих метеорів, варто знайти місце, максимально віддалене від штучного освітлення.

Пік першого метеорного потоку у 2025 році — Квадрантиди буде приходитись на 2-3 січня.

Що відомо про найяскравіший метеорний потік у 2024 році

У ніч на суботу, 14 грудня, українці мали змогу на власні очі побачити один з найдивовижніших метеорних потоків Гемініди у цьому році. 

Цей метеорний потік відбувається щорічно і триває 19 листопада до 24 грудня. У 2024 році його пік припадає на ніч 13-14 грудня.

Потік  Гемініди відрізняє від інших метеорних потоків те, що падіння уламків утворюється не кометами, а астероїдом 3200 Фаетон, який є унікальним об’єктом, що демонструє активність подібну до комет.

У далекому минулому Фаетон, ймовірно, пережив зіткнення з іншим небесним тілом, що призвело до утворення хмари частинок, через які щороку проходить наша планета.

Ці частинки, входячи в атмосферу, створюють вражаючі метеорні смуги.

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