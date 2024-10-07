У звіті Всесвітньої метеорологічної організації зазначається, що 2023 рік вийвився найпосушливішим для річок за останні 3 десятиліття

Що відомо про стрімкі темпи висихання річок по всьому світу

Зазначається, що аномальні умови, які призвели до втрати значної кількості водних ресурсів у 2023 році, були зафіксовані у понад 50% водозбірних басейнів світових річок.

За інформаціє журналістів видання The Guardian, за останні 5 років спостерігався нижчий за середній рівень води в річках по всьому світу.

Сильна посуха та низький сток річок призвели до втрати водних ресурсів на великих площах Північної, Центральної та Південної Америки.

Був зафіксований рекордно низький рівень води у Амазонці та Міссісіпі.

Посуха

На іншому боці земної кулі — в Азії та Океанії — у великих басейнах річок Ганг, Брахмапутра та Меконг рівень води був нижчий за норму.

На думку кліматологів, зміни клімату та глобальне потепління впливають на напрямки течій води та сприяють появі екстремальних повеней та посух.

2023 рік визнали найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

У звіті ВМО вказується, що на екстремальні умови вплинула зміна природних погодних умов — перехід від Ла-Нінья до Ель-Ніньо в середині 2023 року.

Під час Ель-Ніньо температура поверхні моря в східній і центральній частинах екваторіального Тихого океану періодично є вищою за середню.

Ла-Нінья навпаки призводить до періодичного похолодання в цих регіонах.

За словами науковців, погіршення клімату посилює наслідки цих погодних явищ і ускладнює їхнє прогнозування.

Ми отримуємо сигнали лиха у вигляді дедалі більших екстремальних опадів, повеней і посух, які завдають великої шкоди життям, екосистемам і економіці. Танення льоду та льодовиків загрожує довгостроковій водній безпеці для багатьох мільйонів людей. І все ж ми не вживаємо необхідних термінових заходів. Внаслідок підвищення температури гідрологічний цикл прискорився. Він також став більш хаотичним і непередбачуваним, і ми зіштовхуємося з дедалі більшими проблемами занадто великої або занадто малої кількості води. Тепліша атмосфера утримує більше вологи, що сприяє рясним дощам. Швидше випаровування та висихання ґрунтів посилюють посухи, — пояснює генсек ВМО Селесте Сауло. Поширити

Екстремальні умови накопичення води ставлять під загрозу постачання.

Наразі 3,6 млрд людей стикаються з дефіцитом води принаймні один місяць на рік.

Згідно з даними ООН з питань водних ресурсів, очікується, що до 2050 року ця цифра зросте до понад 5 млрд.

За попередньою інформацією ВМО, протягом 2023 року льодовики втратили понад 600 гігатонн води — згідно з попередніми даними ВМО, це найвищий показник за 50 років спостережень.

Гори на заході Північної Америки та європейські Альпи переживали екстремальне танення. За останні два роки Альпи Швейцарії втратили близько 10% залишкового обсягу.