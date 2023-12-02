В ООН б'ють на сполох через загрозу глобальної посухи — Newsweek

За інформацією ООН, посуха на Землі, спричинена змінами клімату, стає глобальною і перетворюється на надзвичайну ситуацію планетарного характеру.

Що відомо про загрозу глобальної посухи

У новій доповіді аналітиків ООН зазначається, що посуха загрожує знищити існування життя на Землі на тлі погіршення кліматичних умов.

Автори звіту підкреслюють, що спричинені людською діяльністю зміни клімату стають причиною все більшої кількості смертей по всьому світу та завдають дуже сильних ударів по економіці та також впливають на окремі сфери суспільства.

У звіті зазначається, що навідміну від інших стихійних лих, посуха поширюється непомітно. Частота і серйозність посух збільшуються, рівень водосховищ виснажується, а врожайність сільськогосподарських культур знижується.

В ООН зазначили, що через це знищується біологічне різноманіття на планеті та погіршується ситуація із голодом.

Відповідно до інформації, яка представлена у звіті, близько 5% території США страждають від сильної або надзвичайної посухи.

Що в ООН кажуть щодо прогнозів стосовно поширення посухи

Постраждали не тільки США: у доповіді попереджається, що страждають країни по всьому світу, що робить це безпрецедентною загрозою в міру посилення зміни клімату.

Очікується, що близько 170 млн осіб постраждають від сильної посухи, якщо глобальна температура продовжить підвищуватися. Це на 50 млн більше, ніж очікувалося.

Посуха також викликає голод у Східній Африці, яка вже багато років страждає від посухи. За оцінками, 23 млн осіб, що живуть на Африканському Розі, "відчувають гостру нестачу продовольства".

В ООН також вказали, що зміна клімату робить погодні умови менш передбачуваними, а це означає, що в цілому опадів випадає менше.