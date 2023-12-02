В ООН бьют тревогу из-за угрозы глобальной засухи — Newsweek

По информации ООН, засуха на Земле, вызванная изменениями климата, становится глобальной и превращается в чрезвычайную ситуацию планетарного характера.

Что известно об угрозе глобальной засухи

В новом докладе аналитиков ООН отмечается, что засуха грозит уничтожить жизнь на Земле на фоне ухудшения климатических условий.

Авторы отчета подчеркивают, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата становятся причиной все большего количества смертей по всему миру и наносят очень сильные удары по экономике и влияют на отдельные сферы общества.

В отчете отмечается, что в отличие от других стихийных бедствий засуха распространяется незаметно. Частота и серьезность засух увеличиваются, уровень водохранилищ истощается, а урожайность сельскохозяйственных культур снижается.

В ООН отметили, что из-за этого уничтожается биологическое разнообразие на планете и ухудшается ситуация с голодом.

Согласно информации, представленной в отчете, около 5% территории США страдают от сильной или чрезвычайной засухи.

Что в ООН говорят о прогнозах распространения засухи

Пострадали не только США: в докладе предупреждается, что страдают страны по всему миру, что делает это беспрецедентной угрозой по мере усиления изменения климата.

Ожидается, что около 170 млн. человек пострадают от сильной засухи, если глобальная температура продолжит повышаться. Это на 50 млн больше, чем ожидалось.

Засуха также вызывает голод в Восточной Африке, которая уже много лет страдает засухой. По оценкам, 23 млн человек, живущих на Африканском Роге, "испытывают острую нехватку продовольствия".

В ООН также отметили, что изменение климата делает погодные условия менее предсказуемыми, а это означает, что в целом осадков меньше.