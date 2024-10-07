В отчете Всемирной метеорологической организации отмечается, что 2023 год оказался наиболее засушливым для рек за последние 3 десятилетия.
Главные тезисы
- 2023 год стал наиболее засушливым для рек за последние 3 десятилетия, более чем 50% водосборных бассейнов пересохли.
- Экстремальная засуха и таяние ледников привели к чрезмерному высыханию рек в Северной, Центральной и Южной Америке, а также в горах Альп.
- К 2050 году ожидается, что более 5 млрд человек будут сталкиваться с дефицитом воды из-за изменений климата.
- Удержание большего количества влаги в атмосфере ведет к обильным дождям, однако испарение и высыхание почв усугубляют засухи.
- Мировые ресурсы пресной воды находятся под угрозой, требуется срочное улучшение мониторинга, обмена данными и управления ресурсами.
Что известно о стремительных темпах высыхания рек по всему миру
Отмечается, что аномальные условия, которые привели к потере значительного количества водных ресурсов в 2023 году, были зафиксированы более чем в 50% водосборных бассейнов мировых рек.
По информации журналистов издания The Guardian, за последние 5 лет наблюдался ниже среднего уровня воды в реках по всему миру.
Сильная засуха и низкий сток рек привели к потере водных ресурсов на больших площадях Северной, Центральной и Южной Америки.
Зафиксирован рекордно низкий уровень воды в Амазонке и Миссисипи.
На другой стороне земного шара — в Азии и Океании — в больших бассейнах рек Ганг, Брахмапутра и Меконг уровень воды был ниже нормы.
По мнению климатологов, изменения климата и глобальное потепление влияют на течения воды и способствуют появлению экстремальных наводнений и засух.
2023 признали самым жарким годом за всю историю наблюдений.
В отчете ВМО указывается, что на экстремальные условия повлияло изменение природных погодных условий — переход от Ла-Нинья к Эль-Ниньо в середине 2023 года.
Во время Эль-Ниньо температура поверхности моря в восточной и центральной частях экваториального Тихого океана периодически выше средней.
Ла-Нинья напротив приводит к периодическому похолоданию в этих регионах.
По словам ученых, ухудшение климата усугубляет последствия этих погодных явлений и усложняет их прогнозирование.
Экстремальные условия накопления воды ставят под угрозу поставки.
В настоящее время 3,6 млрд человек сталкиваются с дефицитом воды, по крайней мере, один месяц в году.
Согласно данным ООН по водным ресурсам, ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет до более чем 5 млрд.
По предварительной информации ВМО, в течение 2023 года ледники потеряли более 600 гигатонн воды — согласно предварительным данным ВМО, это самый высокий показатель за 50 лет наблюдений.
Горы на западе Северной Америки и европейские Альпы испытывали экстремальное таяние. За последние два года Альпы Швейцарии потеряли около 10% остаточного объема.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-