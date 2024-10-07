Метеорологи бьют тревогу из-за рекордных темпов высыхания рек
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Метеорологи бьют тревогу из-за рекордных темпов высыхания рек

Засуха
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Источник:  The Guardian

В отчете Всемирной метеорологической организации отмечается, что 2023 год оказался наиболее засушливым для рек за последние 3 десятилетия.

Главные тезисы

  • 2023 год стал наиболее засушливым для рек за последние 3 десятилетия, более чем 50% водосборных бассейнов пересохли.
  • Экстремальная засуха и таяние ледников привели к чрезмерному высыханию рек в Северной, Центральной и Южной Америке, а также в горах Альп.
  • К 2050 году ожидается, что более 5 млрд человек будут сталкиваться с дефицитом воды из-за изменений климата.
  • Удержание большего количества влаги в атмосфере ведет к обильным дождям, однако испарение и высыхание почв усугубляют засухи.
  • Мировые ресурсы пресной воды находятся под угрозой, требуется срочное улучшение мониторинга, обмена данными и управления ресурсами.

Что известно о стремительных темпах высыхания рек по всему миру

Отмечается, что аномальные условия, которые привели к потере значительного количества водных ресурсов в 2023 году, были зафиксированы более чем в 50% водосборных бассейнов мировых рек.

По информации журналистов издания The Guardian, за последние 5 лет наблюдался ниже среднего уровня воды в реках по всему миру.

Сильная засуха и низкий сток рек привели к потере водных ресурсов на больших площадях Северной, Центральной и Южной Америки.

Зафиксирован рекордно низкий уровень воды в Амазонке и Миссисипи.

2023 год оказался наиболее жарким для большинства рек в мире
Засуха

На другой стороне земного шара — в Азии и Океании — в больших бассейнах рек Ганг, Брахмапутра и Меконг уровень воды был ниже нормы.

По мнению климатологов, изменения климата и глобальное потепление влияют на течения воды и способствуют появлению экстремальных наводнений и засух.

2023 признали самым жарким годом за всю историю наблюдений.

В отчете ВМО указывается, что на экстремальные условия повлияло изменение природных погодных условий — переход от Ла-Нинья к Эль-Ниньо в середине 2023 года.

Во время Эль-Ниньо температура поверхности моря в восточной и центральной частях экваториального Тихого океана периодически выше средней.

Ла-Нинья напротив приводит к периодическому похолоданию в этих регионах.

По словам ученых, ухудшение климата усугубляет последствия этих погодных явлений и усложняет их прогнозирование.

Мы получаем сигналы бедствия посредством все больших экстремальных осадков, наводнений и засух, которые наносят большой вред жизни, экосистемам и экономике. Таяние льда и ледников чревато долгосрочной водной безопасностью для многих миллионов людей. И все же мы не принимаем необходимые срочные меры. В результате повышения температуры гидрологический цикл ускорился. Он также стал более хаотичным и непредсказуемым, и мы сталкиваемся с растущими проблемами слишком большого или слишком малого количества воды. Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что способствует обильным дождям. Скорее испарение и высыхание почв усугубляют засухи, — объясняет генсек ВМО Селесте Сауло.

Экстремальные условия накопления воды ставят под угрозу поставки.

В настоящее время 3,6 млрд человек сталкиваются с дефицитом воды, по крайней мере, один месяц в году.

Согласно данным ООН по водным ресурсам, ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет до более чем 5 млрд.

По предварительной информации ВМО, в течение 2023 года ледники потеряли более 600 гигатонн воды — согласно предварительным данным ВМО, это самый высокий показатель за 50 лет наблюдений.

Горы на западе Северной Америки и европейские Альпы испытывали экстремальное таяние. За последние два года Альпы Швейцарии потеряли около 10% остаточного объема.

Нам слишком мало известно об истинном состоянии мировых ресурсов пресной воды. Мы не можем управлять тем, что мы не измеряем. Целью этого отчета является вклад в улучшение мониторинга, обмена данными, трансграничного сотрудничества и оценок. Это нужно делать срочно, — добавила Селесте Сауло.

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