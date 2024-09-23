Власти Эквадора объявили о прекращении электроснабжения на девять часов в 12 из 24 провинций страны из-за рекордной засухи и дефицита воды на местных ГЭС.

Что известно о рекордной засухе и масштабных отключениях света в Эквадоре

Отмечается, что решение было принято в дополнение к планам правительства о восьмичасовых ночных отключениях электроэнергии по всей стране с понедельника по четверг.

Эквадор охвачен сильнейшей засухой в стране за 61 год. Энергетический кризис усугубляется недостаточным обслуживанием имеющихся плотин.

Министр окружающей среды Эквадора заявила, что 19 провинций в стране испытывают нехватку воды, страдают от пожаров и проблем с продовольствием.

В то же время Бразилия терпит убытки в результате рекордной засухи в стране, которая является крупнейшим в мире производителем кофе. Это провоцирует резкий рост цен на кофе по всему миру.

Отмечается, что столь сильную засуху в Бразилии не фиксировали в течение последних 70 лет.

По информации в докладе Центра перспективных исследований по прикладной экономике при Школе агробизнеса Университета Сан-Паулу, в сентябре завершается сезон сбора урожая кофейных зерен, который практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом.

Однако из-за засухи фермеры не могут начать работу по подготовке к сезону 2025-26.

Вторым по величине производителем кофе в мире является Вьетнам, также переживающий сильную засуху и высокие температуры, влияющие на урожай.

Из-за дефицита предложений от производителей из обеих стран цены на кофе в мире начали расти.

Что известно о проблемах, вызванных засухой в Украине

Сильная засуха и пересыхание почв на юге Украины помешало севу озимых зерновых культур.

Отмечается, что в результате потери части посевных территорий из-за преступного вторжения оккупационной армии РФ производство пшеницы в Украине сократилось примерно на треть по сравнению с довоенным уровнем.

При этом в течение первых двух недель сентября температура в Украине сохраняется на уровне выше нормы, что еще больше ухудшает условия для посева озимых кильтур.

Сейчас площадь засеянных полей почти на половину меньше аналогичного периода в прошлом году.