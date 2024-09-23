Власти Эквадора объявили о прекращении электроснабжения на девять часов в 12 из 24 провинций страны из-за рекордной засухи и дефицита воды на местных ГЭС.
Главные тезисы
- Рекордная засуха в Эквадоре привела к масштабным отключениям электроэнергии из-за дефицита воды на местных ГЭС.
- Сильная засуха в Бразилии и Вьетнаме сказалась на производстве кофе, что привело к увеличению цен на этот напиток в мире.
- Засуха в Украине привела к сокращению производства пшеницы из-за неблагоприятных условий для посева зерновых культур.
- Температурные рекорды в Украине усложняют условия для посева озимых культур, что уменьшает посевные территории.
- Влияние засухи на мировое производство кофе и зерновых культур может привести к увеличению цен на продукты.
Что известно о рекордной засухе и масштабных отключениях света в Эквадоре
Отмечается, что решение было принято в дополнение к планам правительства о восьмичасовых ночных отключениях электроэнергии по всей стране с понедельника по четверг.
Эквадор охвачен сильнейшей засухой в стране за 61 год. Энергетический кризис усугубляется недостаточным обслуживанием имеющихся плотин.
Министр окружающей среды Эквадора заявила, что 19 провинций в стране испытывают нехватку воды, страдают от пожаров и проблем с продовольствием.
В то же время Бразилия терпит убытки в результате рекордной засухи в стране, которая является крупнейшим в мире производителем кофе. Это провоцирует резкий рост цен на кофе по всему миру.
Отмечается, что столь сильную засуху в Бразилии не фиксировали в течение последних 70 лет.
По информации в докладе Центра перспективных исследований по прикладной экономике при Школе агробизнеса Университета Сан-Паулу, в сентябре завершается сезон сбора урожая кофейных зерен, который практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом.
Однако из-за засухи фермеры не могут начать работу по подготовке к сезону 2025-26.
Вторым по величине производителем кофе в мире является Вьетнам, также переживающий сильную засуху и высокие температуры, влияющие на урожай.
Из-за дефицита предложений от производителей из обеих стран цены на кофе в мире начали расти.
Что известно о проблемах, вызванных засухой в Украине
Сильная засуха и пересыхание почв на юге Украины помешало севу озимых зерновых культур.
Отмечается, что в результате потери части посевных территорий из-за преступного вторжения оккупационной армии РФ производство пшеницы в Украине сократилось примерно на треть по сравнению с довоенным уровнем.
При этом в течение первых двух недель сентября температура в Украине сохраняется на уровне выше нормы, что еще больше ухудшает условия для посева озимых кильтур.
Сейчас площадь засеянных полей почти на половину меньше аналогичного периода в прошлом году.
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