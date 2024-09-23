Рекордна посуха призвела до масштабних відключень світла в Еквадорі
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Світ
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Рекордна посуха призвела до масштабних відключень світла в Еквадорі

Посуха в Еквадорі
Джерело:  Reuters

Влада Еквадору оголосила про припинення електропостачання на дев'ять годин у 12 з 24 провінцій країни через рекордну посуху та дефіцит води на місцевих ГЕС. 

Головні тези:

  • Рекордна посуха в Еквадорі призвела до масштабних відключень електроенергії через дефіцит води на місцевих ГЕС.
  • Посуха в Бразилії та В'єтнамі також вплинула на виробництво кави, що спричинило зростання цін на цю популярну напій у світі.
  • Посуха в Україні спричинила скорочення виробництва пшениці через несприятливі умови для сівби зернових культур.
  • Температурні рекорди в Україні ускладнюють умови для сівби озимих культур, що призводить до зменшення посівних територій.
  • Вплив посухи на світову виробництво кави та зернових культур відчутний і може призвести до збільшення цін на продукти.

Що відомо про рекордну посуху та масштабні відключення світла в Еквадорі

Зазначається, що рішення було ухвалене на додачу до до планів уряду про восьмигодинні нічні вимкнення електроенергії по всій країні з понеділка до четверга.

Еквадор охоплений найсильнішою посухою в країні за 61 рік. Енергетична криза посилюється недостатнім обслуговуванням наявних гребель.

Міністр довкілля Еквадору заявила, що 19 провінцій у країні відчувають нестачу води, страждають від пожеж і проблем із продовольством.

У той же час Бразилія зазнає збитків внаслідок рекордної посухи у країні, яка є найбільшим у світі виробником кави. Це провокує різке зростання цін на каву по всьому світу. 

Зазначається, що настільки сильної посухи в Бразилії не фіксували протягом останніх 70 років.

За інформацією у доповіді Центру перспективних досліджень з прикладної економіки при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу, у вересні завершується сезон збору врожаю кавових зерен, який практично не зазнав змін порівняно із минулим роком.

Однак через посуху фермери не можуть почати роботу з підготовки до сезону 2025-26.

Другим за величиною виробником кави у світі є В'єтнам, який також переживає сильну посуху і високі температури, що впливає на врожай.

Через дефіцит пропозицій від виробників з обох країн ціни на каву у світі почали зростати.

Що відомо про проблеми, спричинені посухою в Україні

Сильна посуха і пересихання грунтів на півдні України стало назаваді сівбі озимих зернових культур. 

Зазначається, що внаслідок втрати частини посівних територій через злочинне вторгнення окупаційної армії РФ виробництво пшениці в Україні скоротилось приблизно на третину порівняно із довоєнним рівнем.

При цьому протягом перших двох тижнів вересня температура в Україні зберігається на рівні, вищому за норму, що ще більше погіршує умови для сівби озимих кільтур.

Наразі площа засіяних полів майже на половину менша за аналогічний період у минулому році.

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