Влада Еквадору оголосила про припинення електропостачання на дев'ять годин у 12 з 24 провінцій країни через рекордну посуху та дефіцит води на місцевих ГЕС.

Що відомо про рекордну посуху та масштабні відключення світла в Еквадорі

Зазначається, що рішення було ухвалене на додачу до до планів уряду про восьмигодинні нічні вимкнення електроенергії по всій країні з понеділка до четверга.

Еквадор охоплений найсильнішою посухою в країні за 61 рік. Енергетична криза посилюється недостатнім обслуговуванням наявних гребель.

Міністр довкілля Еквадору заявила, що 19 провінцій у країні відчувають нестачу води, страждають від пожеж і проблем із продовольством.

У той же час Бразилія зазнає збитків внаслідок рекордної посухи у країні, яка є найбільшим у світі виробником кави. Це провокує різке зростання цін на каву по всьому світу.

Зазначається, що настільки сильної посухи в Бразилії не фіксували протягом останніх 70 років.

За інформацією у доповіді Центру перспективних досліджень з прикладної економіки при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу, у вересні завершується сезон збору врожаю кавових зерен, який практично не зазнав змін порівняно із минулим роком.

Однак через посуху фермери не можуть почати роботу з підготовки до сезону 2025-26.

Другим за величиною виробником кави у світі є В'єтнам, який також переживає сильну посуху і високі температури, що впливає на врожай.

Через дефіцит пропозицій від виробників з обох країн ціни на каву у світі почали зростати.

Що відомо про проблеми, спричинені посухою в Україні

Сильна посуха і пересихання грунтів на півдні України стало назаваді сівбі озимих зернових культур.

Зазначається, що внаслідок втрати частини посівних територій через злочинне вторгнення окупаційної армії РФ виробництво пшениці в Україні скоротилось приблизно на третину порівняно із довоєнним рівнем.

При цьому протягом перших двох тижнів вересня температура в Україні зберігається на рівні, вищому за норму, що ще більше погіршує умови для сівби озимих кільтур.

Наразі площа засіяних полів майже на половину менша за аналогічний період у минулому році.