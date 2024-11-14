Цього тижня очікується досягнення піку метеорного потоку Леоніди, який можна буде побачити неозброєним оком з різних куточків Землі.

Коли можна буде спостерігати пік метеорного потоку Леоніди

Зазначається, що сам метеорний потік проходить з 3 листопада по 2 грудня, а його пік має прийтись на ніч з 17 на 18 листопада.

Метеорний потік Леоніди утворюється під час проходження Землі через уламки, які залишились від комети 55P/Темпеля-Туттля.

Ця комета обертається навколо Сонця, маючи сильно витягнуту орбіту і здійснюючи повний оберт за 33 роки.

Метеорний потік Леоніди

Леоніди це один з найшвидших метеорних потоків, а метеори проносяться небом на швидкості близько 71 кілометра на секунду.

Окрім цього потік метеорів також може викликати “вогняні кулі”, які залишають за собою довгий слід, що світиться у небі.

Однак цього разу у пік метеорного потоку Леоніди також очікується поява останнього у цьому році Супермісяця, який може затьмарити не дуже яскраві метеори і може завадити спостереженням за подією.

Що відомо про незвичайні властивості метеорного потоку Леоніди

Іноді, приблизно раз на 33 роки, Леоніди з метеорного потоку перетворюються на справжній шторм. Останній такий шторм можна було спостерігати у 2002 році.

Під час метеорного шторму можна спостерігати щонайменше 1000 метеорів на годину.

Зокрема, у 1966 році жителі планети стали свідками падіння тисяч метеорів Леонід лише за 15 хвилин. А 1833 року спостерігалося близько 100 тисяч метеорів на годину.

Під час проходження Землі крізь уламки комети, крихітні її часточки нагріваються і входять в атмосферу нашої планети, створюючи вражаючий ефект “падаючих зірок”.

Метеорні потоки названі на честь сузір'я, з якого "зірки падають", відомого як радіант. Радіантом зорепада Леоніди є сузір'я Лева.

Разом з тим, для того, щоб спостерігати за метеорним потоком, не потрібно дивитися прямо на це сузір'я, «зірки, що падають» летітимуть по всьому небу. Як правило, метеори, що падають далі від радіанта, мають більш довгий і виразний слід.

Для спостереження за зорепадом найкраще вибрати місце подалі від світлового забруднення. Щоб краще розглянути «зірки, що падають» потрібно дати очам приблизно 30 хвилин на те, щоб звикнути до темряви.