На этой неделе ожидается достижение пика метеорного потока Леониды, который можно будет увидеть невооруженным глазом из разных уголков Земли.

Когда можно будет наблюдать пик метеорного потока Леониды

Отмечается, что сам метеорный поток проходит с 3 ноября по 2 декабря, а его пик должен прийтись на ночь с 17 на 18 ноября.

Метеорный поток Леониды образуется во время прохождения Земли из-за обломков, оставшихся от кометы 55P/Темпеля-Туттля.

Эта комета вращается вокруг Солнца, имея сильно вытянутую орбиту и совершая полный оборот за 33 года.

Метеорный поток Леониды

Леониды это один из самых быстрых метеорных потоков, а метеоры проносятся по небу на скорости около 71 километра в секунду.

Кроме этого поток метеоров также может вызвать "огненные шары", которые оставляют за собой светящийся в небе длинный след.

Однако на этот раз в пик метеорного потока Леониды также ожидается появление последнего в этом году Супермесяца, который может омрачить не очень яркие метеоры и может помешать наблюдению за событием.

Что известно о необычных свойствах метеорного потока Леониды

Иногда, примерно раз в 33 года, Леониды из метеорного потока превращаются в настоящий шторм. Последний такой шторм можно было наблюдать в 2002 году.

Во время метеорного шторма можно наблюдать не менее 1000 метеоров в час.

В частности, в 1966 году жители планеты стали свидетелями падения тысяч метеоров Леонид всего за 15 минут. А в 1833 году наблюдалось около 100 тысяч метеоров в час.

Во время прохождения Земли сквозь обломки кометы, крошечные ее частицы нагреваются и входят в атмосферу нашей планеты, создавая впечатляющий эффект падающих звезд.

Метеорные потоки названы в честь созвездия, из которого "звезды падают", известного как радиант. Радиантом звездопада Леониды является созвездие Льва.

Вместе с тем, для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком, не нужно смотреть прямо на это созвездие, «падающие звезды» будут лететь по всему небу. Как правило, метеоры, падающие дальше от радианта, имеют более длинный и выразительный след.

Для наблюдения за звездопадом лучше выбрать место подальше от светового загрязнения. Чтобы лучше рассмотреть падающие звезды нужно дать глазам примерно 30 минут на то, чтобы привыкнуть к темноте.