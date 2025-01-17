В Канаде камера зафиксировала падение метеорита прямо перед дверью жилого дома в городе Шарлоттаун.

Что известно о падении метеорита на подворье жилого дома

Отмечается, что на любительскую камеру попали пыль и звук взрыва, вызванные падением метеорита.

По словам геологов, запись оказалась очень редкой.

Подчеркивается, что инцидент произошел еще летом 2024 года, однако только сейчас удалось подтвердить, что видео попало именно падение метеорита.

Пара владельцев дома вернулась домой после прогулки с собаками и увидела пыль у себя под дверью. Просмотрев записи видеокамер, они поняли, что произошло.

Метеорит получил название Шарлоттаун, в честь города на острове Принца Эдуарда на востоке Канады, где он и упал.

По информации издания, всего зафиксировано 69 метеоритов, а этот стал первым, упавшим на территории острова Принца Эдуарда.

Насколько мне известно, это первый случай, когда падающий на поверхность Земли метеорит был записан на видео со звуком, — отмечает доктор Херд из университета Альберты. Поделиться

Именно он подтвердил, что на отправленном парой видео зафиксировано самое падение метеорита.

Что известно о создании кольца из лунного метеорита в США

Американские ювелиры создали уникальное кольцо с частицей космического корабля "Аполлон-11" и лунным метеоритом.

Уникальное обручальное кольцо создать мастера-ювелиры Honest Hands Ring Co по заказу Джона Мессика.

Кольцо украсили: