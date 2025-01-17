В Канаде метеорит упал во дворе жилого дома — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Канаде метеорит упал во дворе жилого дома — видео

Пыль от падения метеорита
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Источник:  The New York Times

В Канаде камера зафиксировала падение метеорита прямо перед дверью жилого дома в городе Шарлоттаун.

Главные тезисы

  • Падение метеорита в Канаде было зафиксировано на видео с звуком впервые.
  • Метеорит получил название Шарлоттаун в честь города на острове Принца Эдуарда, где он упал.
  • Инцидент произошел летом 2024 года, геологи подтвердили, что пыль под дверью дома была следствием падения метеорита.
  • Всего на острове Принца Эдуарда зафиксировано 69 метеоритов, и этот стал первым зафиксированным падением.
  • Эксклюзивное обручальное кольцо с лунным метеоритом создано американскими ювелирами по заказу Джона Мессика.

Что известно о падении метеорита на подворье жилого дома

Отмечается, что на любительскую камеру попали пыль и звук взрыва, вызванные падением метеорита.

По словам геологов, запись оказалась очень редкой.

Подчеркивается, что инцидент произошел еще летом 2024 года, однако только сейчас удалось подтвердить, что видео попало именно падение метеорита.

Пара владельцев дома вернулась домой после прогулки с собаками и увидела пыль у себя под дверью. Просмотрев записи видеокамер, они поняли, что произошло.

Метеорит получил название Шарлоттаун, в честь города на острове Принца Эдуарда на востоке Канады, где он и упал.

По информации издания, всего зафиксировано 69 метеоритов, а этот стал первым, упавшим на территории острова Принца Эдуарда.

Насколько мне известно, это первый случай, когда падающий на поверхность Земли метеорит был записан на видео со звуком, — отмечает доктор Херд из университета Альберты.

Именно он подтвердил, что на отправленном парой видео зафиксировано самое падение метеорита.

Что известно о создании кольца из лунного метеорита в США

Американские ювелиры создали уникальное кольцо с частицей космического корабля "Аполлон-11" и лунным метеоритом.

Уникальное обручальное кольцо создать мастера-ювелиры Honest Hands Ring Co по заказу Джона Мессика.

Кольцо украсили:

  • полоской золотистой термической полиамидной ленты, которая в 1969 году совершила первое путешествие астронавтов на Луну,

  • лунным метеоритом.

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