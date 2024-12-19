Японский астроном Дайчи Фудзи снял момент падения метеора с потока Геминиды на Луну
Главные тезисы
- Астроном Дайчи Фудзи зафиксировал удар метеора из потока Геминиды о Луну, подтвердив событие с помощью телескопов.
- Метеорный поток Геминиды наблюдается с 4 по 20 декабря и достигает пика в ночь с 13 на 14 декабря, состоя из остатков астероида со свойствами кометы.
- Несмотря на вероятность связи лунных ударных вспышек с Геминидами, возможно, что события вызваны другими метеорами.
- Астроном Дайчи Фудзи также зафиксировал метеоры, падающие на Луну в предыдущие ночи, подтверждая уникальность этого явления.
Что известно о столкновении метеора из потока Геминиды с Луной
Впервые астрономы зафиксировали метеорный поток Геминиды с Земли еще в 19 веке. Этот необычный поток метеоров состоит из остатков астероида со свойствами кометы.
Метеорный поток проходит в период с 4 по 20 декабря, а пик достиг ночью с 13 на 14 декабря.
Некоторые астрономы предполагают, что метеорный поток геминид может содержать большие и опасные объекты, однако большинство метеоров сгорает в атмосфере Земли.
Оказалось, что часть метеоров также может падать на Луну.
今夜はもう1つ月面衝突閃光がありました。2024年12月8日22時34分35秒に自宅から360fpsで撮影し(スロー再生)、複数台の望遠鏡で確認できました。連日明るい流星や火球が流れていますが、月面衝突閃光も続けて捉えられています。 pic.twitter.com/iHUq9EuXQg— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2024
Астроному удалось снять и другие метеоры, падавшие на Луну в предыдущие ночи.
土星食終了後に月面衝突閃光がありました！2024年12月8日19時41分33秒に自宅から620fpsで撮影し、複数台の望遠鏡で捉えました(スロー再生)。月は大気がないため流星は見られずクレーターができる瞬間に光ります。まだデータ整理中ですが、6日17時26分27秒と7日18時3分6秒にも閃光を確認できています。 pic.twitter.com/QPmgJVMgQl— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2024
Действительно ли с Луной столкнулся метеор из потока Геминиды
Хотя само столкновение метеора из потока Геминиды с Луной наиболее вероятно, однозначно утверждать этого нельзя.
По словам астрофизика NASA Серены Уитфилд, обломки, формирующие Геминиды, принадлежат астероиду под названием 3200 Фаэтон, открытый астрономами в 1983 году.
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