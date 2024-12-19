Астроном показал столкновение метеора с Луной — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астроном показал столкновение метеора с Луной — видео

Столкновение метеора с Луной
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Источник:  IFLScience

Японский астроном Дайчи Фудзи снял момент падения метеора с потока Геминиды на Луну

Главные тезисы

  • Астроном Дайчи Фудзи зафиксировал удар метеора из потока Геминиды о Луну, подтвердив событие с помощью телескопов.
  • Метеорный поток Геминиды наблюдается с 4 по 20 декабря и достигает пика в ночь с 13 на 14 декабря, состоя из остатков астероида со свойствами кометы.
  • Несмотря на вероятность связи лунных ударных вспышек с Геминидами, возможно, что события вызваны другими метеорами.
  • Астроном Дайчи Фудзи также зафиксировал метеоры, падающие на Луну в предыдущие ночи, подтверждая уникальность этого явления.

Что известно о столкновении метеора из потока Геминиды с Луной

Впервые астрономы зафиксировали метеорный поток Геминиды с Земли еще в 19 веке. Этот необычный поток метеоров состоит из остатков астероида со свойствами кометы.

Метеорный поток проходит в период с 4 по 20 декабря, а пик достиг ночью с 13 на 14 декабря.

Некоторые астрономы предполагают, что метеорный поток геминид может содержать большие и опасные объекты, однако большинство метеоров сгорает в атмосфере Земли.

Астроном зафиксировал столкновение метеора с Луной
Столкновение метеора с Луной

Оказалось, что часть метеоров также может падать на Луну.

Сегодня ночью была еще одна вспышка от удара о Луне. Я снял его на 360 кадров в секунду со своего дома в 22:34:35 8 декабря 2024 (замедленное воспроизведение) и смог подтвердить это с помощью нескольких телескопов. Яркие метеоры и огненные шары появляются ежедневно, но вспышки от ударов о Луну также были зафиксированы друг за другом, отмечает японский астроном Дайчи Фудзи на своей сторонке в соцсети X.

Астроному удалось снять и другие метеоры, падавшие на Луну в предыдущие ночи.

Действительно ли с Луной столкнулся метеор из потока Геминиды

Хотя само столкновение метеора из потока Геминиды с Луной наиболее вероятно, однозначно утверждать этого нельзя.

Учитывая положение радианта, есть вероятность, что эти лунные ударные вспышки связаны с метеорным потоком Геминиды. из Американского метеорного общества EarthSky.

По словам астрофизика NASA Серены Уитфилд, обломки, формирующие Геминиды, принадлежат астероиду под названием 3200 Фаэтон, открытый астрономами в 1983 году.

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