Что известно о столкновении метеора из потока Геминиды с Луной

Впервые астрономы зафиксировали метеорный поток Геминиды с Земли еще в 19 веке. Этот необычный поток метеоров состоит из остатков астероида со свойствами кометы.

Метеорный поток проходит в период с 4 по 20 декабря, а пик достиг ночью с 13 на 14 декабря.

Некоторые астрономы предполагают, что метеорный поток геминид может содержать большие и опасные объекты, однако большинство метеоров сгорает в атмосфере Земли.

Столкновение метеора с Луной

Оказалось, что часть метеоров также может падать на Луну.

Сегодня ночью была еще одна вспышка от удара о Луне. Я снял его на 360 кадров в секунду со своего дома в 22:34:35 8 декабря 2024 (замедленное воспроизведение) и смог подтвердить это с помощью нескольких телескопов. Яркие метеоры и огненные шары появляются ежедневно, но вспышки от ударов о Луну также были зафиксированы друг за другом, отмечает японский астроном Дайчи Фудзи на своей сторонке в соцсети X. Поделиться

Астроному удалось снять и другие метеоры, падавшие на Луну в предыдущие ночи.

Действительно ли с Луной столкнулся метеор из потока Геминиды

Хотя само столкновение метеора из потока Геминиды с Луной наиболее вероятно, однозначно утверждать этого нельзя.

Учитывая положение радианта, есть вероятность, что эти лунные ударные вспышки связаны с метеорным потоком Геминиды. из Американского метеорного общества EarthSky. Поделиться

По словам астрофизика NASA Серены Уитфилд, обломки, формирующие Геминиды, принадлежат астероиду под названием 3200 Фаэтон, открытый астрономами в 1983 году.