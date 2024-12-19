Що відомо про зіткнення метеору з потоку Гемініди з Місяцем

Вперше астрономи зафіксували метеорний потік Гемініди з Землі ще у 19 сторіччі. Цей незвичайний потік метеорів складається із залишків астероїда з властивостями комети.

Метеорний потік проходить у період з 4 по 20 грудня, а піку сягнув вніч з 13 на 14 грудня.

Деякі астрономи припускають, що метеорний потік Гемініди може містити великі та небезпечні об’єкти, однак більшість метеорів згоряє в атмосфері Землі.

Зіткнення метеора з Місяцем

Виявилось, що частина метеорів також може падати на Місяць.

Сьогодні вночі був ще один спалах від удару про Місяць. Я зняв його на 360 кадрів за секунду зі свого будинку о 22:34:35 8 грудня 2024 року (уповільнене відтворення) і зміг підтвердити це за допомогою кількох телескопів. Яскраві метеори та вогняні кулі з'являються щодня, але спалахи від ударів об Місяць також були зафіксовані один за одним, — зазначає японський астроном Дайчі Фудзі на своїй сторонці в соцмережі X. Поширити

Астроному вдалося зняти й інші метеори, які падали на Місяць у попередні ночі.

Чи справді з Місяцем зіткнувся метеор з потоку Гемініди

Хоча саме зіткнення метеору з потоку Гемініди з Місяцем є найбільш ймовірним, однозначно стверджувати цього не можна.

З огляду на положення радіанта є ймовірність, що ці місячні ударні спалахи пов'язані з метеорним потоком Гемініди. Однак, оскільки спорадичні метеори, як і раніше, перевершують Гемініди за кількістю наземних метеорних спостережень, вони можуть бути викликані спорадичними метеорами, — пояснює Роберт Лансфорд з Американського метеорного товариства EarthSky. Поширити

За словами астрофізика NASA Серени Вітфілд, уламки, які формують Гемініди, належать астероїду під назвою 3200 Фаетон, який був відкритий астрономами у 1983 році.