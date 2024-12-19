Японський астроном Дайчі Фудзі зняв момент падіння метеору з потоку Гемініди на Місяць
Головні тези:
- Гемініди - потік метеорів із залишків астероїда з властивостями комети, який спостерігається з 4 по 20 грудня і досягає свого піку в ніч з 13 на 14 грудня.
- Астроном Дайчі Фудзі зафіксував удар метеору з потоку Гемініди об Місяць, знявши цей момент на відео та підтвердивши подію за допомогою кількох телескопів.
- Хоча ймовірність того, що ці місячні ударні спалахи пов'язані з Гемінідами, висока, існує можливість, що події спричинені спорадичними метеорами замість потоку Гемініди.
Що відомо про зіткнення метеору з потоку Гемініди з Місяцем
Вперше астрономи зафіксували метеорний потік Гемініди з Землі ще у 19 сторіччі. Цей незвичайний потік метеорів складається із залишків астероїда з властивостями комети.
Метеорний потік проходить у період з 4 по 20 грудня, а піку сягнув вніч з 13 на 14 грудня.
Деякі астрономи припускають, що метеорний потік Гемініди може містити великі та небезпечні об’єкти, однак більшість метеорів згоряє в атмосфері Землі.
Виявилось, що частина метеорів також може падати на Місяць.
今夜はもう1つ月面衝突閃光がありました。2024年12月8日22時34分35秒に自宅から360fpsで撮影し(スロー再生)、複数台の望遠鏡で確認できました。連日明るい流星や火球が流れていますが、月面衝突閃光も続けて捉えられています。 pic.twitter.com/iHUq9EuXQg— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2024
Астроному вдалося зняти й інші метеори, які падали на Місяць у попередні ночі.
土星食終了後に月面衝突閃光がありました！2024年12月8日19時41分33秒に自宅から620fpsで撮影し、複数台の望遠鏡で捉えました(スロー再生)。月は大気がないため流星は見られずクレーターができる瞬間に光ります。まだデータ整理中ですが、6日17時26分27秒と7日18時3分6秒にも閃光を確認できています。 pic.twitter.com/QPmgJVMgQl— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2024
Чи справді з Місяцем зіткнувся метеор з потоку Гемініди
Хоча саме зіткнення метеору з потоку Гемініди з Місяцем є найбільш ймовірним, однозначно стверджувати цього не можна.
За словами астрофізика NASA Серени Вітфілд, уламки, які формують Гемініди, належать астероїду під назвою 3200 Фаетон, який був відкритий астрономами у 1983 році.
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