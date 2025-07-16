Самый большой метеорит с Марса был продан на аукционе — сколько стоил

Крупнейший по размеру известный фрагмент камней Марса на Земле был продан за 4,3 млн. долларов США на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 16 июля.
Главные тезисы
- Самый большой по размеру фрагмент камней Марса на Земле был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 4,3 млн. долларов США.
- Метеорит NWA 16788 весит 24,5 кг и был обнаружен в ноябре 2023 года в Нигере.
- Этот метеорит уникален, так как является одним из лишь 400 метеоритов с Марса, найденных на Земле.
Самый большой кусок Марса продали на аукционе
Камни с Красной планеты были проданы анонимному покупателю.
В аукционном доме рассказали, что сам метеорит NWA 16788 весит 24,5 кг.
Согласно данным Sotheby's, этот метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года в отдаленном регионе Агадес в Нигере.
NWA 16788 является уникальным, ведь он примерно на 70% больше размера следующего по величине куска Марса когда-либо найденного на Земле.
Он также невероятно редок: на Земле было найдено всего около 400 марсианских метеоритов.
Анализ внутреннего состава метеорита показал, что он, вероятно, был оторван от поверхности Марса и выброшен в космос в результате столкновения с астероидом, которое было настолько мощным, что превратило части метеорита в стекло.
В феврале 2021 года другой марсианский метеорит был продан на аукционе Christie's за 200 тыс. долл. США, что значительно превышало его доаукционную оценку в 30-50 тыс. долл. США.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-