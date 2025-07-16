Самый большой метеорит с Марса был продан на аукционе — сколько стоил

Крупнейший по размеру известный фрагмент камней Марса на Земле был продан за 4,3 млн. долларов США на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 16 июля.

Самый большой кусок Марса продали на аукционе

Камни с Красной планеты были проданы анонимному покупателю.

Метеориты — это то, что остается, когда комета, астероид или метеороид проходит сквозь земную атмосферу. Поделиться

В аукционном доме рассказали, что сам метеорит NWA 16788 весит 24,5 кг.

Согласно данным Sotheby's, этот метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года в отдаленном регионе Агадес в Нигере.

NWA 16788 является уникальным, ведь он примерно на 70% больше размера следующего по величине куска Марса когда-либо найденного на Земле.

Он также невероятно редок: на Земле было найдено всего около 400 марсианских метеоритов.

Анализ внутреннего состава метеорита показал, что он, вероятно, был оторван от поверхности Марса и выброшен в космос в результате столкновения с астероидом, которое было настолько мощным, что превратило части метеорита в стекло.

Метеорит с Марса

На его поверхности можно увидеть стекловидную кору, образовавшуюся во время прохождения сквозь земную атмосферу. Поделиться

В феврале 2021 года другой марсианский метеорит был продан на аукционе Christie's за 200 тыс. долл. США, что значительно превышало его доаукционную оценку в 30-50 тыс. долл. США.