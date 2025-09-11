NASA зафиксировало в кратере Марса возможные признаки древних форм жизни

NASA сообщило, что марсоход Perseverance зафиксировал в кратере Езеро возможные признаки давней жизни. Образец, полученный в 2024 году из породы Cheyava Falls в формации Bright Angel, содержит потенциальные биосигнатуры – следы, которые могут иметь биологическое происхождение.

В кратере Марса обнаружили признаки древней жизни

Исследование описывает минералы в образце Sapphire Canyon, среди которых были обнаружены фосфаты и сульфиды железа — соединения, которые на Земле нередко образуются благодаря микроорганизмам.

На поверхности породы инструменты Perseverance PIXL и SHERLOC зафиксировали цветные "пятна", которые ученые назвали "леопардовыми", которые могут быть результатом взаимодействия органики и осадочных отложений.

В то же время исследователи отмечают, что минералы могут образовываться и небиологическим путем, например под влиянием высоких температур или кислотности. Однако следы подобных процессов в формации Bright Angel не найдены.

Это делает биологическую интерпретацию более вероятной, хотя окончательного подтверждения пока нет.

Интересно, что эти возможные следы жизни сохранились у одних из самых молодых осадочных пород, исследованных миссией. Это может означать, что условия, пригодные для жизни, существовали на Марсе дольше, чем считалось ранее.

С момента посадки в 2021 году Perseverance собрал 27 образцов горных пород, а также проводит эксперименты, которые готовят почву для будущих миссий с доставкой образцов на Землю и отправкой людей на Марс.