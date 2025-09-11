NASA зафіксувало у кратері Марса можливі ознаки давніх форм життя

NASA повідомило, що марсохід Perseverance зафіксував у кратері Єзеро можливі ознаки давнього життя. Зразок, отриманий у 2024 році з породи Cheyava Falls у формації Bright Angel, містить потенційні біосигнатури — сліди, що можуть мати біологічне походження.
Головні тези:
- НАSA підтвердила наявність можливих ознак давнього життя у кратері Марса Єзеро.
- Виявлені мінерали та біосигнатури на Марсі вказують на можливе біологічне походження.
- Проведені дослідження надають нові дані про умови для життя на Марсі та роль мікроорганізмів.
У кратері Марса знайшли ознаки давнього життя
Дослідження описує мінерали в зразку Sapphire Canyon, серед яких виявили фосфати та сульфіди заліза — сполуки, які на Землі нерідко утворюються завдяки мікроорганізмам.
На поверхні породи інструменти Perseverance PIXL та SHERLOC зафіксували кольорові "плями", які вчені назвали "леопардовими", що можуть бути результатом взаємодії органіки та осадових відкладень.
Водночас дослідники наголошують, що мінерали можуть утворюватися і небіологічним шляхом, наприклад, під впливом високих температур чи кислотності. Однак слідів подібних процесів у формації Bright Angel не знайдено.
Цікаво, що ці можливі сліди життя збереглися в одних із наймолодших осадових порід, досліджених місією. Це може означати, що умови, придатні для життя, існували на Марсі довше, ніж вважалося раніше.
З моменту посадки у 2021 році Perseverance зібрав 27 зразків гірських порід, а також проводить експерименти, які готують ґрунт для майбутніх місій із доставкою зразків на Землю та відправленням людей на Марс.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-