NASA зафіксувало у кратері Марса можливі ознаки давніх форм життя

NASA повідомило, що марсохід Perseverance зафіксував у кратері Єзеро можливі ознаки давнього життя. Зразок, отриманий у 2024 році з породи Cheyava Falls у формації Bright Angel, містить потенційні біосигнатури — сліди, що можуть мати біологічне походження.

У кратері Марса знайшли ознаки давнього життя

Дослідження описує мінерали в зразку Sapphire Canyon, серед яких виявили фосфати та сульфіди заліза — сполуки, які на Землі нерідко утворюються завдяки мікроорганізмам.

На поверхні породи інструменти Perseverance PIXL та SHERLOC зафіксували кольорові "плями", які вчені назвали "леопардовими", що можуть бути результатом взаємодії органіки та осадових відкладень.

Водночас дослідники наголошують, що мінерали можуть утворюватися і небіологічним шляхом, наприклад, під впливом високих температур чи кислотності. Однак слідів подібних процесів у формації Bright Angel не знайдено.

Це робить біологічну інтерпретацію більш ймовірною, хоча остаточного підтвердження поки немає.

Цікаво, що ці можливі сліди життя збереглися в одних із наймолодших осадових порід, досліджених місією. Це може означати, що умови, придатні для життя, існували на Марсі довше, ніж вважалося раніше.

З моменту посадки у 2021 році Perseverance зібрав 27 зразків гірських порід, а також проводить експерименти, які готують ґрунт для майбутніх місій із доставкою зразків на Землю та відправленням людей на Марс.