NASA планує створити "магістраль зв'язку" між Землею та Марсом
NASA планує створити "магістраль зв'язку" між Землею та Марсом

Марс
Джерело:  TechCrunch

NASA змінює підхід до міжпланетного зв’язку: замість створення та утримування власних орбітальних ретрансляторів агентство планує купувати послуги зв’язку як сервіс. Це рішення вже запустило справжні перегони серед великих гравців космічної галузі за право створити "магістраль" між Землею та Марсом.

Головні тези:

  • NASA планує купувати послуги зв’язку для створення “магістралі” між Землею та Марсом.
  • Оновлення інфраструктури міжпланетного зв'язку для переходу до постійної присутності людини на Марсі.
  • Зміна підходу до міжпланетного зв'язку сприятиме розвитку космічної галузі та наукових досліджень.

Між Землею та Марсом “прокладуть” магістраль зв’язку

Наразі передача інформації з Марса відбувається через апарати на кшталт Mars Reconnaissance Orbiter та MAVEN, які ретранслюють дані від марсоходів та посадкових апаратів до наземних антен Deep Space Network (DSN).

Хоча ці орбітальні апарати досі працездатні, вони не були розраховані на постійну роботу і з часом вийдуть з ладу.

NASA планує оновити застарілу інфраструктуру, поєднуючи власні ресурси з комерційними системами. У липні 2025 року агентство оголосило конкурс на пропозиції щодо дослідження архітектур, які забезпечать безперервний зв’язок між Землею та Місяцем, а також канал від поверхні Марса до центрів управління на Землі.

Серед компаній, які вже представили свої концепції, — Blue Origin з апаратом Mars Telecommunications Orbiter на базі платформи Blue Ring, Rocket Lab зі своєю марсіанською орбітальною телекомунікаційною системою, а також SpaceX, яка планує використати технології Starlink для міжпланетного зв’язку.

Основна мета — створити інфраструктуру, яка дозволить перейти від наукових місій до постійної присутності людини на Місяці та Марсі.

