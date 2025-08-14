NASA планирует создать "магистраль связи" между Землей и Марсом

NASA изменяет подход к межпланетной связи: вместо создания и содержания собственных орбитальных ретрансляторов агентство планирует покупать услуги связи как сервис. Это решение уже запустило настоящую гонку среди крупных игроков космической отрасли за право создать "магистраль" между Землей и Марсом.
Главные тезисы
- NASA планирует покупать услуги связи для создания “магистрали” между Землей и Марсом, открывая новые перспективы для колонизации Марса.
- Обновление инфраструктуры межпланетной связи направлено на переход к постоянному присутствию человека на Марсе, открывая новые возможности для научных исследований.
Между Землей и Марсом "проложат" магистраль связи
В настоящее время передача информации с Марса происходит через аппараты типа Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN, которые ретранслируют данные от марсоходов и посадочных аппаратов к наземным антеннам Deep Space Network (DSN).
Хотя эти орбитальные аппараты до сих пор трудоспособны, они не были рассчитаны на постоянную работу и со временем выйдут из строя.
NASA планирует обновить устаревшую инфраструктуру, совмещая собственные ресурсы с коммерческими системами. В июле 2025 г. агентство объявило конкурс на предложения по исследованию архитектур, которые обеспечат непрерывную связь между Землей и Луной, а также канал от поверхности Марса до центров управления на Земле.
Основная цель — создать инфраструктуру, которая позволит перейти от научных миссий к постоянному присутствию человека на Луне и Марсе.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-