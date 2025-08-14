NASA планирует создать "магистраль связи" между Землей и Марсом
Наука и медицина
Дата публикации

NASA планирует создать "магистраль связи" между Землей и Марсом

Марс
Читати українською
Источник:  TechCrunch

NASA изменяет подход к межпланетной связи: вместо создания и содержания собственных орбитальных ретрансляторов агентство планирует покупать услуги связи как сервис. Это решение уже запустило настоящую гонку среди крупных игроков космической отрасли за право создать "магистраль" между Землей и Марсом.

Главные тезисы

  • NASA планирует покупать услуги связи для создания “магистрали” между Землей и Марсом, открывая новые перспективы для колонизации Марса.
  • Обновление инфраструктуры межпланетной связи направлено на переход к постоянному присутствию человека на Марсе, открывая новые возможности для научных исследований.

Между Землей и Марсом "проложат" магистраль связи

В настоящее время передача информации с Марса происходит через аппараты типа Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN, которые ретранслируют данные от марсоходов и посадочных аппаратов к наземным антеннам Deep Space Network (DSN).

Хотя эти орбитальные аппараты до сих пор трудоспособны, они не были рассчитаны на постоянную работу и со временем выйдут из строя.

NASA планирует обновить устаревшую инфраструктуру, совмещая собственные ресурсы с коммерческими системами. В июле 2025 г. агентство объявило конкурс на предложения по исследованию архитектур, которые обеспечат непрерывную связь между Землей и Луной, а также канал от поверхности Марса до центров управления на Земле.

Среди компаний, уже представивших свои концепции — Blue Origin с аппаратом Mars Telecommunications Orbiter на базе платформы Blue Ring, Rocket Lab со своей марсианской орбитальной телекоммуникационной системой, а также SpaceX, которая планирует использовать технологии Starlink для межпланетной связи.

Основная цель — создать инфраструктуру, которая позволит перейти от научных миссий к постоянному присутствию человека на Луне и Марсе.

