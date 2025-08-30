Інженери розробляють мініатюрного робота-джмеля для колонізації Марса

Команда дослідників Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробляє мініатюрного робота, схожого на джмеля, який здатен здійснювати до 400 помахів крил за секунду та потенційно зможе запилювати рослини.

Інженери розробляють мініатюрного робота-джмеля

Пристрій важить менше канцелярської скріпки, може зависати в повітрі, перевертатися та розвивати швидкість до 2 метрів на секунду. Його розробкою займається аспірант четвертого курсу Ї-Сюань Сяо, який також пише алгоритми для керування рухом апарата.

Робот використовує штучні м’язи, що подовжуються та скорочуються для створення руху крил. Крила вирізаються лазером, а внутрішні механізми, за розміром подібні до деталей годинника, виготовляються в лабораторії MIT.

За словами професора Кевіна Чена, керівника Лабораторії м’якої та мікроробототехніки, мета проєкту — не замінити природних запилювачів, а створити рішення для середовищ, де комахи не виживають, зокрема спеціальні ферми з ультрафіолетовим освітленням або навіть інші планети.

Якщо ви збираєтеся вирощувати щось на Марсі, ви, ймовірно, не захочете привозити багато природних комах для запилення. Ось де наш робот потенційно може вступити в гру, — розповів аспірант-розробник Ї-Сюань Сяо.

Окрім "джмеля", команда також працює над роботом, який може стрибати як коник. Цей пристрій, менший за людський палець, здатен підстрибувати на висоту до 20 сантиметрів і пересуватися по різних поверхнях — від трави до льоду. За словами Сяо, така модель є енергоефективнішою порівняно з літаючими моделями.

Такі мініроботи також можуть бути корисні для пошуково-рятувальних місій або в дослідженнях таких місць, як внутрішня частина трубопроводу або газотурбінний двигун.

Наразі обидва роботи живляться через дроти, оскільки сьогодні розмістити автономне джерело живлення на таких малих пристроях надто складно.