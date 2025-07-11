Безпілотні системи набувають дедалі більшої ваги на фронті та поза його межами. У сучасних реаліях боїв без них важко уявити як успішну оборону, так і вдалий наступ. Особливу роль наразі відіграють дрони на оптоволокні: їх не можуть зупинити ворожа РЕБ, втрата зв’язку та навіть надскладні умови, в яких інша техніка виявляється безпорадною.

Компанія TechEx однією з перших в Україні змогла впровадити цю технологію і розпочати повноцінне виробництво оптоволоконних дронів. Її продукція — перша в Україні успішно кодифікована за стандартами НАТО і постачається ЗСУ.

"Так, найбільше замовлення у нас на оптоволокно", — зазначає Антон, головний інженер компанії TechEx. Поширити

Фахівець розповів online.ua про процес виробництва дронів на оптоволоконному управлінні, переваги лінійки Stalker, особливості співпраці з державою та плани TechEx щодо експорту.

Історія TechEx. Як все починалося

Понад 2 роки тому група українських інженерів вирішила об'єднати зусилля й таким чином примножити свій внесок у боротьбу з агресором. Уже в 2024 була створена компанія TechEx.

FPV-дрон на оптоволокні Stalker XO-15. Фото надане компанією TechEx

"Як організаційна структура ми працюємо з середини минулого року. Але група інженерів, які являються костяком цієї компанії, то це весна 2023 року", — згадує Антон. Поширити

За його словами, перший кодифікований зразок вони отримали 25 листопада 2024 року, розпочавши процес ще восени.

Станом на сьогодні TechEx має вже 4 офіційно кодифіковані продукти.

Попри те, що компанія встигла реалізувати чимало успішних проєктів, вона вважає одним з найважливіших саме створення інфраструктури, що дає можливість виготовляти дрони.

FPV-дрон на оптоволокні Stalker XO-10. Фото надане компанією TechEx

Команда інженерів TechEx вирішила не шукати простих шляхів й фактично створювала цю технологію з нуля разом з іншими фахівцями.

“На той момент ніяких верстатів не було. Дехто намагався застосувати верстати для намотування дроту — мідного, дехто — для намотування нитки. Але всі ці проєкти не працювали, бо з оптоволокном інша специфіка роботи”. Антон Головний інженер TechEx

Компанія не злякалася цього виклику: вона не лише механічно адаптувала обладнання, а повністю створила його з нуля — як "залізо", так і програмне забезпечення для керування ним.

Наземний модуль керування - власна розробка. Фото надане компанією ТехЕкс

За словами спеціаліста, уже зараз це стало серйозною конкурентною перевагою, адже TechEx не залежить від іноземного виробника чи постачальника ПЗ.

"Ми повністю створювали обладнання з нуля, самостійно. Писали під нього програмні коди". Поширити

Він також зазначає, що сам компонент для керування дронами — оптоволоконний кабель — можна придбати у різних постачальників.

Попри те, що китайські розробники досі домінують на ринку через доступні ціни, у TechEx змогли відшукати гідні альтернативи.

"Є декілька постачальників, не обов'язково китайське. Воно робиться по всьому світу". Поширити

Широкий спектр постачальників дає можливість TechEx працювати швидко та якісно, адже немає перебоїв із сировиною. Компанія навчилася зберігати стабільність у виробництві, попри ті виклики та зміни, які постійно з'являються на ринку.

Дрон на оптоволокні: специфіка та переваги

Модельний ряд TechEx включає щонайменше дві платформи: Stalker XO-10 та Stalker XO-15. Їх об’єднує використання оптоволоконного кабелю, який забезпечує захищений зв'язок на відстані до 15 км.

З-поміж усіх інших видів безпілотників їх вирізняє одна унікальна особливість — стовідсоткова стійкість до дії засобів РЕБ.

Випробування FPV-дрону на оптоволокні Stalker XO-15 з котушкою на 25км. Фото надане компанією TechEx

Що стосується лінійки Stalker, то вона на загальному тлі виділяється рекордно низькою для українських оптоволоконних дронів вагою котушки.

Ба більше, вони отримали компонування, яке стало стандартом для цього класу FPV. Мовиться про абсолютно вільну для бойового навантаження верхню частину рами, яка дає можливість закріпити бойову частину будь-якої форми.

Характеристики дронів Stalker XO-10 та XO-15 від TechEx

Характеристики дронів Stalker XO-10 та XO-15 від ТехЕкс. Фото надане TechEx

ТТХ Stalker XO-10 ТТХ Stalker XO-15 Дальність: 10 000 м Дальність: 15 000 м Висота польоту: до 250 м Висота: до 300 м Тривалість польоту:- 12 хв (з навантаженням)- 20 хв (без навантаження) Тривалість польоту:- до 15 хв (з навантаженням)- до 20 хв (без навантаження) Бойове навантаження: до 2.5 кг Навантаження: до 3.5 кг

Що важливо розуміти, і Stalker XO-10, і Stalker XO-15 мають виявлення цілей на відстані до 150 м, а також оснащені гнучкою системою керування польотом.

Українські пілоти вкрай успішно використовують кожний з цих дронів, а також діляться з командою TechEx результатами своєї роботи.

Stalker ХО-10 більш ефективно атакує й знищує ворожі цілі на передньому краю. Тоді як Stalker ХО-15 найчастіше використовують для ураження у смузі забезпечення, для атак на тилові пункти управління, позиції самохідної та буксованої артилерії, комплекси ППО та РЕБ противника.

Як TechEx перейшла до серійного виробництва

Головний інженер компанії не приховує, що серійне виробництво — непростий процес, у межах якого потрібно бути готовим до різних бюрократичних викликів.

Насамперед йдеться про роботу з Міністерством оборони України, кодифікацію техніки, розробку технічних умов (ТУ).

Жоден з цих етапів неможливо було пропустити на шляху до масштабування виробництва TechEx.

"Постановка на озброєння, кодифікація, взагалі робота з державними структурами — це не тільки продукт, а це ще правильне оформлення, правильна розробка документації. Приведення всього проєкту в рамки, які потребують для того, щоб його можна було масштабувати швидко". Антон Головний інженер TechEx

Представник компанії зазначає, що специфіка роботи з волонтерами та державою суттєво відрізняється.

Випробування FPV-дрона на оптоволокні Stalker XO-15. Фото надане компанією TechEx

Як відомо, більшості волонтерів важливо, "щоб був нормальний і дешевий дрон", а от держава також вимагатиме повної інженерної документації, конструкторських креслень та технологічних інструкцій.

"Це тільки здається, що це зайві витрати і зайвий час. Як вийшло — для того, щоб робити багато, щоб робити крупносерійне виробництво, оця вся документація, вона є критично необхідною". Поширити

За його словами, це дає можливість не лише пришвидшити виробництво, а також залучати до процесу нових працівників без втрати якості.

Саме чітко прописані процедури й детальна підготовка стали запорукою успішного масштабування виробництва лінійки Stalker.

TechEx високо оцінює свої можливості експорту

Головний інженер компанії наголошує, що держава ніколи не створювала перепон, а навпаки — надає важливу підтримку через спеціалізовані відділи.

FPV-дрон на оптоволокні Stalker XO-10 з імітаційною БЧ. Фото надане компанією TechEx

Хоча на початкових етапах існування TechEx побоювання все-таки були, співпраця з державними структурами виявилась конструктивною.

Антон також підтвердив, що у системі вже створили спеціальні підрозділи, які допомагають виробникам пройти всі бюрократичні етапи — від ТУ до сертифікації.

"Держава перепонів ніяких не чинила. Навпаки, є кілька відділів, спеціалізовано заточених під те, щоб допомагати виробникам", — розповідає він. Поширити

FPV-дрон на оптоволокні Stalker XO-15. Фото надане компанією TechEx

"Оформлення перших ТУ займало місяць, зараз оформлення ТУ займає навіть не тижні, а дні".

Як зазначив головний інженер TechEx, вказаний досвід справді посприяв успішному масштабування компанії.

"Тільки прямий контракт, тільки пряма заявка. Якщо ваш продукт потрібен — його купують". Антон Головний інженер TechEx

Команда TechEx чітко дала зрозуміти, що не планує експортувати саме дрони. Інша річ — технології компанії. Вони можуть бути використані за кордоном та повернутися в Україну — звісно ж, у вигляді дронів.

Станом на сьогодні TechEx має 8 проєктів, які знаходяться на різних стадіях: деякі — в процесі кодифікації, інші — на етапі прототипів.

Оскільки Росія лише посилює свій терор, українське виробництво постійно знаходиться під загрозою зриву та знищення. Саме тому компанія прагне налагодити партнерство з виробниками у Європі, щоб отримувати готову продукцію, створену в безпечних умовах.