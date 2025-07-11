Беспилотные системы приобретают все больший вес на фронте и за его пределами. В современных реалиях боев без них сложно представить как успешную оборону, так и удачное наступление. Особую роль играют дроны на оптоволокне: их не могут остановить враждебная РЭБ, потеря связи и даже сверхсложные условия, в которых другая техника оказывается беспомощной.
Компания TechEx одной из первых в Украине смогла внедрить эту технологию и начать полноценное производство оптоволоконных дронов. Ее продукция — первая в Украине успешно кодифицированная по стандартам НАТО и поставляемая ВСУ.
Специалист рассказал online.ua о процессе производства дронов на оптоволоконном управлении, преимуществах линейки Stalker, особенностях сотрудничества с государством и планах TechEx по экспорту.
История TechEx. Как все начиналось
Более 2 лет назад группа украинских инженеров решила объединить усилия и таким образом приумножить свой вклад в борьбу с агрессором. Уже в 2024 году была создана компания TechEx.
По его словам, первый кодифицированный образец они получили 25 ноября 2024, начав процесс еще осенью.
По состоянию на сегодняшний день TechEx имеет уже 4 официально кодифицированных продукта.
Несмотря на то, что компания успела реализовать немало успешных проектов, она считает одним из самых важных именно создание инфраструктуры, позволяющей производить дроны.
Команда инженеров TechEx решила не искать простые пути и фактически создавала эту технологию с нуля вместе с другими специалистами.
Компания не испугалась этого вызова: она не только механически адаптировала оборудование, но и полностью создала его с нуля — как "железо", так и программное обеспечение для управления им.
По словам специалиста, уже сейчас это явилось серьезным конкурентным преимуществом, ведь TechEx не зависит от иностранного производителя или поставщика ПО.
Он также отмечает, что сам компонент для управления дронами — оптоволоконный кабель — можно приобрести у разных поставщиков.
Несмотря на то, что китайские разработчики до сих пор доминируют на рынке из-за доступных цен, в TechEx смогли найти достойные альтернативы.
Широкий спектр поставщиков позволяет TechEx работать быстро и качественно, ведь нет перебоев с сырьем. Компания научилась сохранять стабильность в производстве, несмотря на вызовы и изменения, которые постоянно появляются на рынке.
Дрон на оптоволокне: специфика и преимущества
Модельный ряд TechEx включает по меньшей мере две платформы: Stalker XO-10 и Stalker XO-15 . Их объединяет использование оптоволоконного кабеля, обеспечивающего защищенную связь на расстоянии до 15 км.
Из всех других видов беспилотников их отличает одна уникальная особенность — стопроцентная устойчивость к действию средств РЭБ.
Что касается линейки Stalker, то она на общем фоне выделяется рекордно низкой для украинских оптоволоконных дронов весом катушки.
Более того, они получили компоновку, ставшую стандартом для этого класса FPV. Речь идет об абсолютно свободной для боевой нагрузки верхней части рамы, которая дает возможность закрепить боевую часть любой формы.
Характеристики дронов Stalker XO-10 и XO-15 от TechEx
|ТТХ Stalker XO-10
|ТТХ Stalker XO-15
|Дальность полета: 10 000 м
|Дальность полета: 15 000 м
|Высота полета: до 250 м
|Высота полета: до 300 м
|Продолжительность полета:- 12 мин (с нагрузкой)- 20 мин (без нагрузки)
|Продолжительность полета:- до 15 мин (с нагрузкой)- до 20 мин (без нагрузки)
|Боевая нагрузка: до 2.5 кг
|Боевая нагрузка: до 3.5 кг
Что важно понимать, и Stalker XO-10 и Stalker XO-15 имеют обнаружение целей на расстоянии до 150 м, а также оснащены гибкой системой управления полетом.
Украинские пилоты очень успешно используют каждый из этих дронов, а также делятся с командой TechEx результатами своей работы.
Stalker ХО-10 более эффективно атакует и уничтожает неприятельские цели на переднем крае. В то время как Stalker ХО-15 чаще всего используют для поражения в полосе снабжения, для атак на тыловые пункты управления, позиции самоходной и буксованной артиллерии, комплексы ПВО и РЭБ противника.
Как TechEx перешла к серийному производству
Главный инженер компании не скрывает, что серийное производство — непростой процесс, в рамках которого нужно быть готовым к разным бюрократическим вызовам.
В первую очередь речь идет о работе с Министерством обороны Украины, кодификации техники, разработке технических условий (ТУ).
Ни один из этих этапов невозможно было пропустить по пути к масштабированию производства TechEx.
Представитель компании отмечает, что специфика работы с волонтерами и государством существенно отличается.
Как известно, большинству волонтеров важно, "чтобы был нормальный и дешевый дрон", а вот государство также потребует полной инженерной документации, конструкторских чертежей и технологических инструкций.
По его словам, это позволяет не только ускорить производство, а также привлекать к процессу новых работников без потери качества.
Именно четко прописанные процедуры и подробная подготовка стали залогом успешного масштабирования производства линейки Stalker.
TechEx высоко оценивает свои возможности экспорта
Главный инженер компании отмечает, что государство никогда не создавало препятствий, а наоборот оказывает важную поддержку через специализированные отделы.
Хотя на начальных этапах существования TechEx опасения все же были, сотрудничество с государственными структурами оказалось конструктивным.
Антон также подтвердил, что в системе уже создали специальные подразделения, которые помогают производителям пройти все бюрократические этапы от ТУ до сертификации.
"Оформление первых ТУ занимало месяц, сейчас оформление ТУ занимает даже не недели, а дни".
Как отметил главный инженер TechEx, указанный опыт действительно способствовал успешному масштабированию компании.
Команда TechEx четко дала понять, что не планирует экспортировать именно дроны. Другое дело — технологии компании. Они могут быть использованы за границей и вернуться в Украину — конечно, в виде дронов.
На сегодня TechEx имеет 8 проектов, которые находятся на разных стадиях: некоторые — в процессе кодификации, другие — на этапе прототипов.
Поскольку Россия только усугубляет свой террор, украинское производство постоянно находится под угрозой срыва и уничтожения. Поэтому компания стремится наладить партнерство с производителями в Европе, чтобы получать готовую продукцию, созданную в безопасных условиях.