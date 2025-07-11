Беспилотные системы приобретают все больший вес на фронте и за его пределами. В современных реалиях боев без них сложно представить как успешную оборону, так и удачное наступление. Особую роль играют дроны на оптоволокне: их не могут остановить враждебная РЭБ, потеря связи и даже сверхсложные условия, в которых другая техника оказывается беспомощной.

Компания TechEx одной из первых в Украине смогла внедрить эту технологию и начать полноценное производство оптоволоконных дронов. Ее продукция — первая в Украине успешно кодифицированная по стандартам НАТО и поставляемая ВСУ.

"Да, самый большой заказ у нас на оптоволокно", — отмечает Антон, главный инженер компании TechEx. Поделиться

Специалист рассказал online.ua о процессе производства дронов на оптоволоконном управлении, преимуществах линейки Stalker, особенностях сотрудничества с государством и планах TechEx по экспорту.

История TechEx. Как все начиналось

Более 2 лет назад группа украинских инженеров решила объединить усилия и таким образом приумножить свой вклад в борьбу с агрессором. Уже в 2024 году была создана компания TechEx.

FPV-дрон на оптоволокне Stalker XO-15. Фото предоставлено компанией TechEx

"Как организационная структура мы работаем с середины прошлого года. Но группа инженеров, которые являются костяком этой компании, это весна 2023 года", — вспоминает Антон. Поделиться

По его словам, первый кодифицированный образец они получили 25 ноября 2024, начав процесс еще осенью.

По состоянию на сегодняшний день TechEx имеет уже 4 официально кодифицированных продукта.

Несмотря на то, что компания успела реализовать немало успешных проектов, она считает одним из самых важных именно создание инфраструктуры, позволяющей производить дроны.

FPV-дрон на оптоволокне Stalker XO-10. Фото предоставлено компанией TechEx

Команда инженеров TechEx решила не искать простые пути и фактически создавала эту технологию с нуля вместе с другими специалистами.

"На тот момент никаких станков не было. Некоторые пытались применить станки для намотки проволоки — медной, некоторые — для намотки нити. Но все эти проекты не работали, потому что с оптоволокном другая специфика работы". Антон Главный инженер TechEx

Компания не испугалась этого вызова: она не только механически адаптировала оборудование, но и полностью создала его с нуля — как "железо", так и программное обеспечение для управления им.

Наземный модуль управления — собственная разработка. Фото предоставлено компанией ТехЭкс

По словам специалиста, уже сейчас это явилось серьезным конкурентным преимуществом, ведь TechEx не зависит от иностранного производителя или поставщика ПО.

"Мы полностью создавали оборудование с нуля, самостоятельно. Писали под него программные коды". Поделиться

Он также отмечает, что сам компонент для управления дронами — оптоволоконный кабель — можно приобрести у разных поставщиков.

Несмотря на то, что китайские разработчики до сих пор доминируют на рынке из-за доступных цен, в TechEx смогли найти достойные альтернативы.

"Есть несколько поставщиков, не обязательно китайское. Оно производится по всему миру". Поделиться

Широкий спектр поставщиков позволяет TechEx работать быстро и качественно, ведь нет перебоев с сырьем. Компания научилась сохранять стабильность в производстве, несмотря на вызовы и изменения, которые постоянно появляются на рынке.

Дрон на оптоволокне: специфика и преимущества

Модельный ряд TechEx включает по меньшей мере две платформы: Stalker XO-10 и Stalker XO-15 . Их объединяет использование оптоволоконного кабеля, обеспечивающего защищенную связь на расстоянии до 15 км.

Из всех других видов беспилотников их отличает одна уникальная особенность — стопроцентная устойчивость к действию средств РЭБ.

Испытание FPV-дрона на оптоволокне Stalker XO-15 с катушкой на 25км. Фото предоставлено компанией TechEx

Что касается линейки Stalker, то она на общем фоне выделяется рекордно низкой для украинских оптоволоконных дронов весом катушки.

Более того, они получили компоновку, ставшую стандартом для этого класса FPV. Речь идет об абсолютно свободной для боевой нагрузки верхней части рамы, которая дает возможность закрепить боевую часть любой формы.

Характеристики дронов Stalker XO-10 и XO-15 от TechEx

Характеристики дронов Stalker XO-10 и XO-15 от ТехЭкс. Фото предоставлено TechEx

ТТХ Stalker XO-10 ТТХ Stalker XO-15 Дальность полета: 10 000 м Дальность полета: 15 000 м Высота полета: до 250 м Высота полета: до 300 м Продолжительность полета:- 12 мин (с нагрузкой)- 20 мин (без нагрузки) Продолжительность полета:- до 15 мин (с нагрузкой)- до 20 мин (без нагрузки) Боевая нагрузка: до 2.5 кг Боевая нагрузка: до 3.5 кг

Что важно понимать, и Stalker XO-10 и Stalker XO-15 имеют обнаружение целей на расстоянии до 150 м, а также оснащены гибкой системой управления полетом.

Украинские пилоты очень успешно используют каждый из этих дронов, а также делятся с командой TechEx результатами своей работы.

Stalker ХО-10 более эффективно атакует и уничтожает неприятельские цели на переднем крае. В то время как Stalker ХО-15 чаще всего используют для поражения в полосе снабжения, для атак на тыловые пункты управления, позиции самоходной и буксованной артиллерии, комплексы ПВО и РЭБ противника.

Как TechEx перешла к серийному производству

Главный инженер компании не скрывает, что серийное производство — непростой процесс, в рамках которого нужно быть готовым к разным бюрократическим вызовам.

В первую очередь речь идет о работе с Министерством обороны Украины, кодификации техники, разработке технических условий (ТУ).

Ни один из этих этапов невозможно было пропустить по пути к масштабированию производства TechEx.

"Постановка на вооружение, кодификация, вообще работа с государственными структурами — это не только продукт, а это еще правильное оформление, правильная разработка документации. Приведение всего проекта в рамки, которые нуждаются в том, чтобы его можно было быстро масштабировать". Антон Главный инженер TechEx

Представитель компании отмечает, что специфика работы с волонтерами и государством существенно отличается.

Испытание FPV-дрона на оптоволокне Stalker XO-15. Фото предоставлено компанией TechEx

Как известно, большинству волонтеров важно, "чтобы был нормальный и дешевый дрон", а вот государство также потребует полной инженерной документации, конструкторских чертежей и технологических инструкций.

"Это только кажется, что это лишние затраты и лишнее время. Как получилось — для того, чтобы делать многое, чтобы делать крупносерийное производство, эта вся документация, она критически необходима". Поделиться

По его словам, это позволяет не только ускорить производство, а также привлекать к процессу новых работников без потери качества.

Именно четко прописанные процедуры и подробная подготовка стали залогом успешного масштабирования производства линейки Stalker.

TechEx высоко оценивает свои возможности экспорта

Главный инженер компании отмечает, что государство никогда не создавало препятствий, а наоборот оказывает важную поддержку через специализированные отделы.

FPV-дрон на оптоволокне Stalker XO-10 с имитационной БЖД. Фото предоставлено компанией TechEx

Хотя на начальных этапах существования TechEx опасения все же были, сотрудничество с государственными структурами оказалось конструктивным.

Антон также подтвердил, что в системе уже создали специальные подразделения, которые помогают производителям пройти все бюрократические этапы от ТУ до сертификации.

"Государство преград никаких не оказывало. Напротив, есть несколько отделов, специализированно заточенных под то, чтобы помогать производителям", — рассказывает он. Поделиться

FPV-дрон на оптоволокне Stalker XO-15. Фото предоставлено компанией TechEx

"Оформление первых ТУ занимало месяц, сейчас оформление ТУ занимает даже не недели, а дни".

Как отметил главный инженер TechEx, указанный опыт действительно способствовал успешному масштабированию компании.

"Только прямой контракт, только прямая заявка. Если ваш продукт нужен — его покупают". Антон Главный инженер TechEx

Команда TechEx четко дала понять, что не планирует экспортировать именно дроны. Другое дело — технологии компании. Они могут быть использованы за границей и вернуться в Украину — конечно, в виде дронов.

На сегодня TechEx имеет 8 проектов, которые находятся на разных стадиях: некоторые — в процессе кодификации, другие — на этапе прототипов.

Поскольку Россия только усугубляет свой террор, украинское производство постоянно находится под угрозой срыва и уничтожения. Поэтому компания стремится наладить партнерство с производителями в Европе, чтобы получать готовую продукцию, созданную в безопасных условиях.