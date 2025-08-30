Инженеры разрабатывают миниатюрного робота-шмеля для колонизации Марса

Команда исследователей Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывает миниатюрного робота, похожего на шмеля, способного осуществлять до 400 взмахов крыльев в секунду и потенциально сможет опылять растения.

Инженеры разрабатывают миниатюрного робота-шмеля

Устройство весит меньше канцелярской скрепки, может зависать в воздухе, переворачиваться и развивать скорость до 2 метров в секунду. Его разработкой занимается аспирант четвертого курса Й-Сюань Сяо, который также пишет алгоритмы для управления движением аппарата.

Робот использует удлиняющиеся и сокращающиеся искусственные мышцы для создания движения крыльев. Крылья вырезаются лазером, а внутренние механизмы, по размеру подобные деталям часов, изготавливаются в лаборатории MIT.

По словам профессора Кевина Чена, руководителя Лаборатории мягкой и микроробототехники, цель проекта — не заменить естественных опылителей, а создать решения для сред, где насекомые не выживают, в частности, специальные фермы с ультрафиолетовым освещением или даже другие планеты.

Если вы собираетесь выращивать что-нибудь на Марсе, вы, вероятно, не захотите привозить много естественных насекомых для опыления. Вот где наш робот потенциально может вступить в игру, — рассказал аспирант-разработчик И-Сюань Сяо. Поделиться

Кроме "шмеля", команда также работает над роботом, который может прыгать как кузнечик. Это устройство, меньше человеческого пальца, способно подпрыгивать на высоту до 20 сантиметров и передвигаться по разным поверхностям — от травы до льда. По словам Сяо, такая модель более энергоэффективна по сравнению с летающими моделями.

Такие миниработы могут быть также полезны для поисково-спасательных миссий или в исследованиях таких мест, как внутренняя часть трубопровода или газотурбинный двигатель.

Оба работы питаются через провода, поскольку сегодня разместить автономный источник питания на таких малых устройствах слишком сложно.