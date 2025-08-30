Инженеры разрабатывают миниатюрного робота-шмеля для колонизации Марса

Команда исследователей Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывает миниатюрного робота, похожего на шмеля, способного осуществлять до 400 взмахов крыльев в секунду и потенциально сможет опылять растения.
Устройство весит меньше канцелярской скрепки, может зависать в воздухе, переворачиваться и развивать скорость до 2 метров в секунду. Его разработкой занимается аспирант четвертого курса Й-Сюань Сяо, который также пишет алгоритмы для управления движением аппарата.
Робот использует удлиняющиеся и сокращающиеся искусственные мышцы для создания движения крыльев. Крылья вырезаются лазером, а внутренние механизмы, по размеру подобные деталям часов, изготавливаются в лаборатории MIT.
По словам профессора Кевина Чена, руководителя Лаборатории мягкой и микроробототехники, цель проекта — не заменить естественных опылителей, а создать решения для сред, где насекомые не выживают, в частности, специальные фермы с ультрафиолетовым освещением или даже другие планеты.
Кроме "шмеля", команда также работает над роботом, который может прыгать как кузнечик. Это устройство, меньше человеческого пальца, способно подпрыгивать на высоту до 20 сантиметров и передвигаться по разным поверхностям — от травы до льда. По словам Сяо, такая модель более энергоэффективна по сравнению с летающими моделями.
Такие миниработы могут быть также полезны для поисково-спасательных миссий или в исследованиях таких мест, как внутренняя часть трубопровода или газотурбинный двигатель.
Оба работы питаются через провода, поскольку сегодня разместить автономный источник питания на таких малых устройствах слишком сложно.
По словам разработчиков, следующим этапом станет интеграция батарей и сенсоров для передачи информации. По оценке профессора Чена полностью автономные версии таких устройств могут появиться через 20–30 лет.
