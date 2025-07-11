Смогут ли работы-хирурги проводить операции людям — данные исследования

Автоматизированные хирургические операции на людях можно проводить уже в перспективе следующих 10 лет. Об этом говорят исследователи, использовавшие работу, оснащенную необходимыми инструментами и искусственным интеллектом, для успешных операций свиней.

Через 10 лет работы-хирурги смогут проводить операции на людях.

Работы-хирурги, обученные на видеозаписях медиков, проводили операции по удалению желчных пузырей свиней без помощи человека.

Всего в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США было проведено восемь операций со 100% успехом. В рамках этих операций были оснащены инструментами для разрезания, зажима и захвата мягких тканей.

Во время испытаний работам понадобилось чуть более пяти минут для выполнения операции, состоящей из 17 шагов. Работы отрезали желчный пузырь от соединения с печенью, наложили шесть клипс в определенном порядке и удалили орган. Работы в основном корректировали курс без вмешательства человека шесть раз во время каждой операции.

Нам удалось выполнить хирургическую процедуру с очень высоким уровнем автономности, сказал Аксель Кригер, доцент кафедры машиностроения в Университете Джонса Гопкинса. — В предыдущей работе мы могли выполнять некоторые хирургические задачи, такие как швы. То, что мы сделали здесь, — это фактически полноценная процедура. Поделиться

В результате этих испытаний в исследовании говорят, что подобные операции могут проводить на людях в течение следующего десятилетия.

Технологии, используемые в испытаниях, базируются на том же типе нейросетей, лежащих в основе популярных чат-ботов типа ChatGPT от OpenAI.

Исследователи также отмечают, что работы проводят операции несколько медленнее людей, однако они также были менее отрывочными и прокладывали более короткие траектории между задачами. Работы также могли исправлять ошибки при выполнении, просить различные инструменты и адаптироваться к анатомическим вариациям.

Сейчас ежегодно проходит около 70 тысяч операций с использованием роботов, которые полностью соблюдают человеческие инструкции. Лишь несколько процедур, типа разрезания костей на бедре и колене, проводятся полуавтономно. Министр здравоохранения Великобритании Вес Стритинг заявил, что увеличение количества роботизированных хирургических процедур является основой 10-летнего плана по реформе Национальной службы здравоохранения (NHS).

Согласно данным NHS, в течение следующих десяти лет количество хирургических операций с вмешательством роботов будет составлять девять из десяти. По состоянию на сегодняшний день, работы привлечены к одной из пяти операций.