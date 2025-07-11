Смогут ли работы-хирурги проводить операции людям — данные исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Смогут ли работы-хирурги проводить операции людям — данные исследования

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Источник:  The Guardian

Автоматизированные хирургические операции на людях можно проводить уже в перспективе следующих 10 лет. Об этом говорят исследователи, использовавшие работу, оснащенную необходимыми инструментами и искусственным интеллектом, для успешных операций свиней.

Главные тезисы

  • Исследования показывают, что работы-хирурги смогут проводить автоматизированные операции на людях в течение следующих 10 лет.
  • Использование искусственного интеллекта и нейросетей позволит роботам-хирургам имитировать навыки квалифицированных хирургов.
  • В ближайшем будущем ожидается увеличение роботизированных хирургических процедур, основанных на успешных исследованиях на свиньях.

Через 10 лет работы-хирурги смогут проводить операции на людях.

Работы-хирурги, обученные на видеозаписях медиков, проводили операции по удалению желчных пузырей свиней без помощи человека.

Всего в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США было проведено восемь операций со 100% успехом. В рамках этих операций были оснащены инструментами для разрезания, зажима и захвата мягких тканей.

Во время испытаний работам понадобилось чуть более пяти минут для выполнения операции, состоящей из 17 шагов. Работы отрезали желчный пузырь от соединения с печенью, наложили шесть клипс в определенном порядке и удалили орган. Работы в основном корректировали курс без вмешательства человека шесть раз во время каждой операции.

Нам удалось выполнить хирургическую процедуру с очень высоким уровнем автономности, сказал Аксель Кригер, доцент кафедры машиностроения в Университете Джонса Гопкинса. — В предыдущей работе мы могли выполнять некоторые хирургические задачи, такие как швы. То, что мы сделали здесь, — это фактически полноценная процедура.

В результате этих испытаний в исследовании говорят, что подобные операции могут проводить на людях в течение следующего десятилетия.

Технологии, используемые в испытаниях, базируются на том же типе нейросетей, лежащих в основе популярных чат-ботов типа ChatGPT от OpenAI.

Исследователи также отмечают, что работы проводят операции несколько медленнее людей, однако они также были менее отрывочными и прокладывали более короткие траектории между задачами. Работы также могли исправлять ошибки при выполнении, просить различные инструменты и адаптироваться к анатомическим вариациям.

Сейчас ежегодно проходит около 70 тысяч операций с использованием роботов, которые полностью соблюдают человеческие инструкции. Лишь несколько процедур, типа разрезания костей на бедре и колене, проводятся полуавтономно. Министр здравоохранения Великобритании Вес Стритинг заявил, что увеличение количества роботизированных хирургических процедур является основой 10-летнего плана по реформе Национальной службы здравоохранения (NHS).

Согласно данным NHS, в течение следующих десяти лет количество хирургических операций с вмешательством роботов будет составлять девять из десяти. По состоянию на сегодняшний день, работы привлечены к одной из пяти операций.

Джон МакГрат, ведущий эксперт по роботизированной хирургии в Великобритании, возглавляющий руководящий комитет по робототехнике NHS, говорит, что автономная хирургия еще далека от клинического применения, ведь успешные тесты на органах мертвой свиньи не могут точно проверить способность роботов реагировать на движение, дыхание. во время процедур на живых людях.

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