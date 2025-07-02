Amazon запустит новую систему ИИ для своего миллиона роботов
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Технологии
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Amazon запустит новую систему ИИ для своего миллиона роботов

Amazon
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Источник:  Украинская правда

Amazon недавно запустила своего миллионного робота, доставленного в центр выполнения заказов в Японии. Таким образом, компания укрепляет свою позицию как крупнейшего в мире производителя и оператора мобильной робототехники. Далее в планах компании запустить совершенно новую систему искусственного интеллекта, чтобы сделать весь свой парк роботов умнее и эффективнее.

Главные тезисы

  • Amazon укрепляет свою позицию в области робототехники с запуском новой системы искусственного интеллекта DeepFleet.
  • DeepFleet будет координировать движение роботов Amazon, сокращая время в пути на 10% и уменьшая затраты на доставку.
  • Искусственный интеллект DeepFleet базируется на обучении и будет постоянно совершенствоваться для оптимизации работы роботов.

Amazon интегрирует в своих роботов новую систему ИИ

Новая генеративная модель фундаментального искусственного интеллекта получила название DeepFleet. Эта технология будет координировать движение роботов по всей сети выполнения заказов Amazon и поможет сократить время в пути робототехнического парка на 10%.

Благодаря этому посылки клиентов будут доставляться быстрее и меньше.

Amazon говорит, что DeepFleet следует представлять как интеллектуальную систему управления дорожным движением для города с перегруженными улицами, заполненного автомобилями.

По аналогии с тем, как система дорожного движения помогает сократить время ожидания и создать лучшие маршруты для водителей, новая ИИ система будет координировать движения роботов и оптимизирует их навигацию в центрах выполнения заказов.

Ее создали используя большие наборы данных компании о движении запасов на объектах и инструментах AWS.

Как пишет Amazon, DeepFleet она построена на искусственном интеллекте, который учится и совершенствуется, и со временем она будет продолжать находить новые способы оптимизации роботов.

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