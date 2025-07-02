Amazon запустит новую систему ИИ для своего миллиона роботов

Amazon недавно запустила своего миллионного робота, доставленного в центр выполнения заказов в Японии. Таким образом, компания укрепляет свою позицию как крупнейшего в мире производителя и оператора мобильной робототехники. Далее в планах компании запустить совершенно новую систему искусственного интеллекта, чтобы сделать весь свой парк роботов умнее и эффективнее.
Главные тезисы
- Amazon укрепляет свою позицию в области робототехники с запуском новой системы искусственного интеллекта DeepFleet.
- DeepFleet будет координировать движение роботов Amazon, сокращая время в пути на 10% и уменьшая затраты на доставку.
- Искусственный интеллект DeepFleet базируется на обучении и будет постоянно совершенствоваться для оптимизации работы роботов.
Amazon интегрирует в своих роботов новую систему ИИ
Новая генеративная модель фундаментального искусственного интеллекта получила название DeepFleet. Эта технология будет координировать движение роботов по всей сети выполнения заказов Amazon и поможет сократить время в пути робототехнического парка на 10%.
Amazon говорит, что DeepFleet следует представлять как интеллектуальную систему управления дорожным движением для города с перегруженными улицами, заполненного автомобилями.
По аналогии с тем, как система дорожного движения помогает сократить время ожидания и создать лучшие маршруты для водителей, новая ИИ система будет координировать движения роботов и оптимизирует их навигацию в центрах выполнения заказов.
Ее создали используя большие наборы данных компании о движении запасов на объектах и инструментах AWS.
Как пишет Amazon, DeepFleet она построена на искусственном интеллекте, который учится и совершенствуется, и со временем она будет продолжать находить новые способы оптимизации роботов.
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