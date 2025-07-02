Amazon запустить нову систему ШІ для свого мільйона роботів

Amazon нещодавно запустила свого мільйонного робота, якого доставили у центр виконання замовлень в Японії. Таким чином компанія зміцнює свою позицію як найбільшого у світі виробника та оператора мобільної робототехніки. Далі у планах компанії запустити цілком нову систему штучного інтелекту, щоб зробити весь свій парк роботів розумнішим та ефективнішим.

Amazon інтегрує у своїх роботів нову систему ШІ

Нова генеративна модель фундаментального штучного інтелекту отримала назву DeepFleet. Ця технологія координуватиме рух роботів всієї мережі виконання замовлень Amazon та допоможе скоротити час у дорозі робототехнічного парку на 10%.

Завдяки цьому посилки клієнтів доставлятимуть швидше та з меншими витратами. Поширити

Amazon каже, що DeepFleet треба уявляти як інтелектуальну систему управління дорожнім рухом для міста з перевантаженими вулицями, заповненого автомобілями.

За аналогією з тим, як система дорожнього руху допомагає скоротити час очікування та створити кращі маршрути для водіїв, нова ШІ система координуватиму рухи роботів та оптимізує їх навігацію в центрах виконання замовлень.

Її створили використовуючи великі набори даних компанії про рух запасів на об'єктах та інструменти AWS.