Amazon запустить нову систему ШІ для свого мільйона роботів
Категорія
Технології
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Amazon запустить нову систему ШІ для свого мільйона роботів

Amazon
Джерело:  Українська правда

Amazon нещодавно запустила свого мільйонного робота, якого доставили у центр виконання замовлень в Японії. Таким чином компанія зміцнює свою позицію як найбільшого у світі виробника та оператора мобільної робототехніки. Далі у планах компанії запустити цілком нову систему штучного інтелекту, щоб зробити весь свій парк роботів розумнішим та ефективнішим.

Головні тези:

  • Amazon запустила мільйонного робота та планує впровадити систему штучного інтелекту DeepFleet для оптимізації виконання замовлень.
  • DeepFleet координуватиме рух роботів у мережі Amazon, скорочуючи час у дорозі на 10% та зменшуючи витрати на доставку.
  • Технологія базується на штучному інтелекті та навчається для пошуку нових способів оптимізації роботів в майбутньому.

Amazon інтегрує у своїх роботів нову систему ШІ

Нова генеративна модель фундаментального штучного інтелекту отримала назву DeepFleet. Ця технологія координуватиме рух роботів всієї мережі виконання замовлень Amazon та допоможе скоротити час у дорозі робототехнічного парку на 10%.

Завдяки цьому посилки клієнтів доставлятимуть швидше та з меншими витратами.

Amazon каже, що DeepFleet треба уявляти як інтелектуальну систему управління дорожнім рухом для міста з перевантаженими вулицями, заповненого автомобілями.

За аналогією з тим, як система дорожнього руху допомагає скоротити час очікування та створити кращі маршрути для водіїв, нова ШІ система координуватиму рухи роботів та оптимізує їх навігацію в центрах виконання замовлень.

Її створили використовуючи великі набори даних компанії про рух запасів на об'єктах та інструменти AWS.

Як пише Amazon, DeepFleet вона побудована на штучному інтелекті, який навчається та вдосконалюється, то ж з часом вона продовжуватиме знаходити нові способи оптимізації роботів.

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