Amazon здійснив першу доставку в Італії за допомогою дрона-кур'єра — відео

Компанія Amazon заявила про успішне здійснення в Італії першої доставки за допомогою безпілотників.

В Італії запрацює доставка дронами від Amazon

Під час випробування цього методу доставки 4 грудня компанія використовувала дрон МК-30, який мав доправити розумний будильник Echo Spot від Amazon в італійському регіоні Абруццо.

В Amazon зазначили, що безпілотник МK-30 оснащений високоавтоматизованою системою, яка дозволяє пристрою пересуватися далеко від перешкод задля гарантування безпеки людей, тварин і майна.

Безпілотник важить близько 36 кг, має радіус польоту в 24 км в обидва боки і може доставляти посилки вагою до 2,5 кг (близько 90% товарів Amazon важать менше).

Технологічний гігант планує запустити послугу доставки дронами в Італії наступного року. Поширити

Дрони доставляють невеличкі вантажі на Оркнейські острови

Національний оператор поштового зв'язку Великої Британії Royal Mail використовує дрони для доставки на Оркнейських островах у Шотландії.

Дрони, здатні переміщувати вантажі вагою до 6 кг, залучають для надання поштових послуг між Стромнессом, що на головному з Оркнейських островів — Мейнленді, та сусідніми островами Хой і Гремсі.

Керівник відділу випробувань дронів при Royal Mail Кріс Пакстон заявив, що такий спосіб доставки набагато швидший та ефективніший, а також сприяє скороченню викидів вуглецю.