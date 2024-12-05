Amazon осуществил первую доставку в Италии с помощью дрона-курьера — видео

Компания Amazon заявила об успешном осуществлении в Италии первой доставки с помощью беспилотников.

В Италии заработает доставка дронами от Amazon

При испытании этого метода доставки 4 декабря компания использовала дрон МК-30, который должен был доставить умный будильник Echo Spot от Amazon в итальянском регионе Абруццо.

В Amazon отметили, что беспилотник МK-30 оснащен высокоавтоматизированной системой, позволяющей устройству передвигаться вдали от помех для обеспечения безопасности людей, животных и имущества.

Беспилотник весит около 36 кг, имеет радиус полета в 24 км в обе стороны и может доставлять посылки весом до 2,5 кг (около 90% товаров Amazon весят меньше).

Технологический гигант планирует запустить услугу доставки дронами в Италии в следующем году. Поделиться

Дроны доставляют небольшие грузы на Оркнейские острова.

Национальный оператор почтовой связи Великобритании Royal Mail использует дроны для доставки на Оркнейские острова в Шотландии.

Дроны, способные перемещать грузы весом до 6 кг, привлекают для оказания почтовых услуг между Стромнессом на главном из Оркнейских островов — Мейнленде и соседними островами Хой и Грэмси.

Руководитель отдела испытаний дронов при Royal Mail Крис Пакстон заявил, что такой способ доставки намного быстрее и эффективнее, а также способствует сокращению выбросов углерода.