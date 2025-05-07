Обладает тактильными ощущениями. Компания Amazon разработала уникального робота

Компания Amazon создала работу Vulkan, который может ощущать на ощупь поднимаемые предметы, чтобы помочь людям, работающим на складах, сортировать товары.
Главные тезисы
- Компания Amazon представила уникального робота Vulkan с тактильными ощущениями для сортировки товаров на складах.
- Робот способен распознавать предметы на ощупь, определяя их свойства и оптимальный способ подъема для последующего хранения.
Компания Amazon разработала уникального робота
Amazon объявила о "фундаментальном прорыве в робототехнике", разработав работа с тактильными ощущениями Vulcan, способного обрабатывать около трех четвертей товаров на их больших складах.
Руководитель отдела робототехники Amazon Аарон Парнесс назвал Vulcan шагом вперед, подчеркнув, что "это не просто видеть мир, это чувствовать его, создавая возможности, которые до сих пор были невозможны для роботов Amazon".
Благодаря искусственному интеллекту работы могут распознавать предметы на ощупь, определяя их свойства и оптимальный способ подъема. Они будут работать в сотрудничестве с людьми, которые занимаются размещением и изъятием товаров из стеллажей, которые доставляются к ним колесными работами.
Vulcan сможет размещать товары на верхних и нижних уровнях стеллажей, что снизит необходимость использования стремянок или частых наклонов для работников.
Прогнозируется, что эта разработка, вероятно, усилит обеспокоенность сокращением рабочих мест, поскольку розничные компании стремятся уменьшить штат.
Однако главный технолог по робототехнике Amazon, Тай Брейди, заверил, что работы не смогут полностью заменить людей на складах компании, а их предназначение состоит в том, чтобы "увеличить человеческий потенциал" и повысить безопасность труда.
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