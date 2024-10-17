Что известно о намерениях Amazon начать строительство малых ядерных реакторов

Первые три соглашения Amazon подписал со стартапами Energy Northwest, X-energy и Dominion Energy в Вашингтоне и Виргинии.

Подчеркивается, что планируется строительство меньше традиционных реакторов, что сделает строительство дешевле и в более короткие сроки.

Ожидается, что сначала реакторы будут генерировать около 320 МВт с последующим увеличением потенциала генерации до 960 МВт.

Малый модульный ядерный реактор

Второй контракт был заключен со стартапом X-energy, занимающейся разработкой модернизированной конструкции реакторов и топлива нового поколения для проекта Energy Northwest.

Третье соглашение предусматривает сотрудничество Amazon с компанией Dominion Energy с целью размещения малых ядерных реакторов вблизи АЭС North Anna в Виргинии.

Что известно о конечной цели Amazon по достижению безопасного производства энергии

Amazon планирует полный переход собственных бизнес-структур на возобновляемые источники энергии, а также привлечение альтернативных источников для генерации электроэнергии в энергетическую сеть США.

SMR — это усовершенствованный вид ядерного реактора с меньшей физической площадью, позволяющий строить их ближе к сети. Они также имеют более быстрое время создания, чем традиционные реакторы, что позволяет им выходить в сеть быстрее. Реакторы являются безопасным источником безуглеродной энергии, которая может помочь обеспечить наши операции и удовлетворить растущие потребности наших клиентов, а также помочь нам продвигаться к нашему обязательству Climate Pledge достичь чистого нулевого выброса углерода в нашей деятельности к 2040 году, подчеркивается в заявлении представителей компании . Поделиться