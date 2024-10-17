Компания Amazon планирует заняться строительством малых модульных ядерных реакторов в рамках перехода на возобновляемые источники энергии.
Главные тезисы
- Amazon планирует строительство малых модульных ядерных реакторов для перехода на возобновляемые источники энергии.
- Малые ядерные реакторы обещают быть дешевыми и быстрыми в производстве по сравнению с традиционными реакторами.
- Цель Amazon - достижение безопасного производства энергии и нулевых выбросов углерода к 2040 году.
- Технология малых модульных ядерных реакторов, особенно от X-energy, привлекает инвестиции и поддерживает развитие новых ядерных энергетических проектов.
- Amazon стремится стать лидером в использовании чистых источников энергии и выполнять свои обязательства по Climate Pledge.
Что известно о намерениях Amazon начать строительство малых ядерных реакторов
Первые три соглашения Amazon подписал со стартапами Energy Northwest, X-energy и Dominion Energy в Вашингтоне и Виргинии.
Подчеркивается, что планируется строительство меньше традиционных реакторов, что сделает строительство дешевле и в более короткие сроки.
Ожидается, что сначала реакторы будут генерировать около 320 МВт с последующим увеличением потенциала генерации до 960 МВт.
Второй контракт был заключен со стартапом X-energy, занимающейся разработкой модернизированной конструкции реакторов и топлива нового поколения для проекта Energy Northwest.
Третье соглашение предусматривает сотрудничество Amazon с компанией Dominion Energy с целью размещения малых ядерных реакторов вблизи АЭС North Anna в Виргинии.
Что известно о конечной цели Amazon по достижению безопасного производства энергии
Amazon планирует полный переход собственных бизнес-структур на возобновляемые источники энергии, а также привлечение альтернативных источников для генерации электроэнергии в энергетическую сеть США.
В целом ожидается, что инновационная технология наконец аккумулирует столько инвестиций, чтобы поддерживать более пяти гигаваттов новых ядерных энергетических проектов с использованием технологии X-energy.
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