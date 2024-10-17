Amazon готовится построить ядерные реакторы. Названа причина
Категория
Технологии
Дата публикации

Amazon готовится построить ядерные реакторы. Названа причина

Малый ядерный реактор
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Источник:  s3.amazonaws.com/

Компания Amazon планирует заняться строительством малых модульных ядерных реакторов в рамках перехода на возобновляемые источники энергии.

Главные тезисы

  • Amazon планирует строительство малых модульных ядерных реакторов для перехода на возобновляемые источники энергии.
  • Малые ядерные реакторы обещают быть дешевыми и быстрыми в производстве по сравнению с традиционными реакторами.
  • Цель Amazon - достижение безопасного производства энергии и нулевых выбросов углерода к 2040 году.
  • Технология малых модульных ядерных реакторов, особенно от X-energy, привлекает инвестиции и поддерживает развитие новых ядерных энергетических проектов.
  • Amazon стремится стать лидером в использовании чистых источников энергии и выполнять свои обязательства по Climate Pledge.

Что известно о намерениях Amazon начать строительство малых ядерных реакторов

Первые три соглашения Amazon подписал со стартапами Energy Northwest, X-energy и Dominion Energy в Вашингтоне и Виргинии.

Подчеркивается, что планируется строительство меньше традиционных реакторов, что сделает строительство дешевле и в более короткие сроки.

Ожидается, что сначала реакторы будут генерировать около 320 МВт с последующим увеличением потенциала генерации до 960 МВт.

Amazon планирует строительство малых ядерных реакторов
Малый модульный ядерный реактор

Второй контракт был заключен со стартапом X-energy, занимающейся разработкой модернизированной конструкции реакторов и топлива нового поколения для проекта Energy Northwest.

Третье соглашение предусматривает сотрудничество Amazon с компанией Dominion Energy с целью размещения малых ядерных реакторов вблизи АЭС North Anna в Виргинии.

Что известно о конечной цели Amazon по достижению безопасного производства энергии

Amazon планирует полный переход собственных бизнес-структур на возобновляемые источники энергии, а также привлечение альтернативных источников для генерации электроэнергии в энергетическую сеть США.

SMR — это усовершенствованный вид ядерного реактора с меньшей физической площадью, позволяющий строить их ближе к сети. Они также имеют более быстрое время создания, чем традиционные реакторы, что позволяет им выходить в сеть быстрее. Реакторы являются безопасным источником безуглеродной энергии, которая может помочь обеспечить наши операции и удовлетворить растущие потребности наших клиентов, а также помочь нам продвигаться к нашему обязательству Climate Pledge достичь чистого нулевого выброса углерода в нашей деятельности к 2040 году, подчеркивается в заявлении представителей компании .

В целом ожидается, что инновационная технология наконец аккумулирует столько инвестиций, чтобы поддерживать более пяти гигаваттов новых ядерных энергетических проектов с использованием технологии X-energy.

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