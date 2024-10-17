Компанія Amazon планує зайнятись будівництвом малих модульних ядерних реакторів у рамках переходу на відновлювальні джерела енергії.
Головні тези:
- Amazon уклав угоди з Energy Northwest, X-energy та Dominion Energy на будівництво малих ядерних реакторів відповідно в Вашингтоні та Вірджинії.
- Планується будівництво малих модульних ядерних реакторів, що зробить процес дешевшим та швидшим у порівнянні з традиційними реакторами.
- Amazon має урядову підтримку у реалізації проєкту та має амбітну мету досягнення безпечного виробництва енергії.
- Малий модульний ядерний реактор може стати важливим кроком у переході до чистих джерел енергії та досягненні нульових викидів вуглецю до 2040 року.
- Інноваційна технологія має потенціал залучити значні інвестиції та підтримувати нові ядерні енергетичні проєкти з використанням технології X-energy.
Що відомо про наміри Amazon розпочати будівництво малих ядерних реакторів
Зазначається, що перші три угоди Amazon підписав зі стартапами Energy Northwest, X-energy та Dominion Energy у Вашингтоні та Вірджинії.
Підкреслюється, що планується будівництво менших за традиційні реакторів, що зробить будівництво дешевшим і у більш короткі терміни.
Очікується, що спочатку реактори генеруватимуть близько 320 МВт із подальшим збільшенням потенціалу генерації до 960 МВт.
Другий контракт був укладений зі стартапом X-energy, яка займається розробкою модернізованої конструкції реакторів і палива нового покоління для проєкту Energy Northwest.
Третя угода передбачає співробітництво Amazon з компанією Dominion Energy з метою розміщення малих ядерних реакторів поблизу АЕС North Anna у Вірджинії.
Що відомо про кінцеву мету Amazon з досягнення безпечного виробництва енергії
Amazon планує повний перехід власних бізнес-структур на відновлювальні джерела енергії, а також залучення альтернативних джерел для генерації електроенергії до енергетичної мережі США.
Загалом очікується, що інноваційна технологія врешті акумулює стільки інвестицій, щоб підтримувати понад п'ять гігаватів нових ядерних енергетичних проєктів із використанням технології X-energy.
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