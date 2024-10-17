Що відомо про наміри Amazon розпочати будівництво малих ядерних реакторів

Зазначається, що перші три угоди Amazon підписав зі стартапами Energy Northwest, X-energy та Dominion Energy у Вашингтоні та Вірджинії.

Підкреслюється, що планується будівництво менших за традиційні реакторів, що зробить будівництво дешевшим і у більш короткі терміни.

Очікується, що спочатку реактори генеруватимуть близько 320 МВт із подальшим збільшенням потенціалу генерації до 960 МВт.

Малий модульний ядерний реактор

Другий контракт був укладений зі стартапом X-energy, яка займається розробкою модернізованої конструкції реакторів і палива нового покоління для проєкту Energy Northwest.

Третя угода передбачає співробітництво Amazon з компанією Dominion Energy з метою розміщення малих ядерних реакторів поблизу АЕС North Anna у Вірджинії.

Що відомо про кінцеву мету Amazon з досягнення безпечного виробництва енергії

Amazon планує повний перехід власних бізнес-структур на відновлювальні джерела енергії, а також залучення альтернативних джерел для генерації електроенергії до енергетичної мережі США.

SMR — це вдосконалений вид ядерного реактора з меншою фізичною площею, що дозволяє будувати їх ближче до мережі. Вони також мають швидший час створення, ніж традиційні реактори, що дозволяє їм виходити в мережу швидше. Реактори є безпечним джерелом безвуглецевої енергії, яка може допомогти забезпечити наші операції та задовольнити зростаючі потреби наших клієнтів, а також допомогти нам просуватися до нашого зобов’язання Climate Pledge досягти чистого нульового викиду вуглецю в нашій діяльності до 2040 року, — підкреслюється у заяві представників компанії. Поширити