Чи зможуть роботи-хірурги проводити операції людям — дані дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чи зможуть роботи-хірурги проводити операції людям — дані дослідження

робот
Джерело:  The Guardian

Автоматизовані хірургічні операції на людях можна буде проводити вже в перспективі наступних 10 років. Про це кажуть дослідники, які використали робота, оснащеного необхідними інструментами та штучним інтелектом, для успішних операцій на свинях.

Головні тези:

  • Дослідження свідчать, що роботи-хірурги можуть бути здатні проводити операції на людях у найближчому майбутньому.
  • Роботи-хірурги показали успішність в оперативних втручаннях на свинях під наглядом вчених та безлюдної автономності.
  • Штучний інтелект та нейромережі, які використовувалися в дослідженнях, можуть допомогти роботам імітувати навички кваліфікованих хірургів.

Через 10 років роботи-хірурги зможуть проводити операції на людях

Роботи-хірурги, навчені на відеозаписах медиків, проводили операції з видалення жовчних міхурів свиней без допомоги людини.

Загалом в Університеті Джонса Гопкінса у Балтиморі, США, було проведено вісім операцій зі 100% успіхом. У межах цих операцій роботи були оснащені інструментами для розрізання, затискання та захоплення м'яких тканин.

Під час випробувань, роботам знадобилося трохи більше як п'ять хвилин для виконання операції, що складається зі 17 кроків. Роботи відрізали жовчний міхур від його з'єднання з печінкою, наклали шість кліпс у певному порядку та видалили орган. Роботи здебільшого коригували курс без втручання людини шість разів під час кожної операції.

Нам вдалося виконати хірургічну процедуру з дуже високим рівнем автономності, — сказав Аксель Крігер, доцент кафедри машинобудування в Університеті Джонса Гопкінса. — У попередній роботі ми могли виконувати деякі хірургічні завдання, такі як накладання швів. Те, що ми зробили тут, — це фактично повноцінна процедура.

У результаті цих випробувань, у досліджені кажуть, що подібні операції можуть проводити на людях протягом наступного десятиліття. Роботи, оснащені штучним інтелектом, можуть імітувати навички найвправніших та найкращих хірургів у світі.

Технології, що використовувалися у випробуваннях, базуються на тому ж типі нейромереж, що лежать в основі популярних чат-ботів на кшталт ChatGPT від OpenAI.

Дослідники також відзначають, що роботи проводять операції дещо повільніше, ніж люди, проте вони також були менш уривчастими та прокладали коротші траєкторії між завданнями. Роботи також могли виправляти помилки під час виконання, просити різні інструменти та адаптуватися до анатомічних варіацій.

Зараз щороку проходить майже 70 тисяч операцій з використанням роботів, які повністю дотримуються людських інструкцій. Лише кілька процедур, на кшталт розрізання кісток на стегні та коліні, проводяться напівавтономно. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що збільшення кількість роботизованих хірургічних процедур є основою 10-річного плану щодо реформи Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Згідно з даними NHS, протягом наступних десяти років, кількість хірургічних операцій з втручанням роботів, складатиме дев'ять з десяти. Станом на сьогодні, роботи залучені до однієї з п'яти операцій.

Джон МакГрат, провідний експерт з роботизованої хірургії у Великобританії, який очолює керівний комітет з робототехніки NHS, каже, що автономна хірургія ще далека від клінічного застосування, адже успішні тести на органах мертвої свині не можуть точно перевірити здатність роботів реагувати на рух, дихання, кров, випадкову травму, дим чи інші фактори, що з'являються під час процедур на живих людях.

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