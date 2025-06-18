Коли вулиці міст заповнять роботи-гуманоїди — прогноз експерта
Категорія
Технології
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Коли вулиці міст заповнять роботи-гуманоїди — прогноз експерта

Альтман прогнозує кардинальні зміни
Джерело:  online.ua

На переконання генерального директора OpenAI Сема Альтмана, уже за 5-10 років вулиці звичайних міст заповнять роботи-гуманоїди. Він також прогнозує, що вони не просто ходитимуть поміж нас, а й навіть керуватимуть автівками.

Головні тези:

  • Роботи-гуманоїди стануть серйозним викликом для людства, адже воно не зможе відразу прийняти нові реалії.
  • Уже незабаром ChatGPT може залишитися в минулому.

Альтман прогнозує кардинальні зміни

Як зазначив “батько” ChatGPT, станом на сьогодні роботи-гуманоїди — дійсно непросте інженерне завдання.

За словами Альтмана, він та його команда проводили експерименти з робо-рукою, проте їм так і не вдалося домогтися чогось значущого, оскільки пристрій весь час ламався, а симуляція працювала невпопад.

Попри це, як вважає гендиректор OpenAI, події розвивають таким чином, що через 5-10 років вулиці будуть заповнені автономними роботами-гуманоїдами зі штучним інтелектом.

Сем Альтман усвідомлює, що для людства це буде серйозний виклик, тому не всі одразу звикнуть до таких метаморфоз.

На думку експерта, роботи, які заполонять наші міста, сприйматимуться не тільки як інопланетна раса, а також як майбутнє:

Це буде відчуватися справжнім майбутнім, на відміну від ChatGPT. Наскільки крутим би не був ChatGPT, він усе ще замкнений у комп'ютері, це форм-фактор минулого, — пояснив Альтман.

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