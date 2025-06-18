Когда улицы городов заполнят работы-гуманоиды — прогноз эксперта
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Технологии
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Когда улицы городов заполнят работы-гуманоиды — прогноз эксперта

Альтман прогнозирует кардинальные перемены
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Источник:  online.ua

По убеждению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, уже через 5-10 лет улицы обычных городов заполнят работы-гуманоиды. Он также прогнозирует, что они не просто будут ходить в толпе, но даже управлять автомобилями.

Главные тезисы

  • Роботы-гуманоиды станут серьезным вызовом для человечества, ведь оно не сможет сразу принять новые реалии.
  • Уже в скором времени ChatGPT может остаться в прошлом.

Альтман прогнозирует кардинальные перемены

Как отметил "отец" ChatGPT, по состоянию на сегодняшний день роботы-гуманоиды — действительно непростая инженерная задача.

По словам Альтмана, он и его команда проводили эксперименты с работом, однако им так и не удалось добиться чего-то значимого, поскольку устройство все время ломалось, а симуляция работала невпопад.

Несмотря на это, как считает гендиректор OpenAI, события развиваются таким образом, что через 5-10 лет улицы будут заполнены автономными роботами-гуманоидами с искусственным интеллектом.

Сэм Альтман отдает себе отчет, что для человечества это будет серьезный вызов, поэтому не все сразу привыкнут к таким метаморфозам.

По мнению эксперта, роботы, которые заполонят наши города, будут восприниматься не только как инопланетная раса, но и как будущее:

Это будет ощущаться настоящим будущим, в отличие от ChatGPT. Насколько бы крутым не был ChatGPT, он все еще заперт в компьютере, это форм-фактор прошлого, — объяснил Альтман.

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