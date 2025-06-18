Когда улицы городов заполнят работы-гуманоиды — прогноз эксперта

По убеждению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, уже через 5-10 лет улицы обычных городов заполнят работы-гуманоиды. Он также прогнозирует, что они не просто будут ходить в толпе, но даже управлять автомобилями.

Альтман прогнозирует кардинальные перемены

Как отметил "отец" ChatGPT, по состоянию на сегодняшний день роботы-гуманоиды — действительно непростая инженерная задача.

По словам Альтмана, он и его команда проводили эксперименты с работом, однако им так и не удалось добиться чего-то значимого, поскольку устройство все время ломалось, а симуляция работала невпопад.

Несмотря на это, как считает гендиректор OpenAI, события развиваются таким образом, что через 5-10 лет улицы будут заполнены автономными роботами-гуманоидами с искусственным интеллектом.

Сэм Альтман отдает себе отчет, что для человечества это будет серьезный вызов, поэтому не все сразу привыкнут к таким метаморфозам.

По мнению эксперта, роботы, которые заполонят наши города, будут восприниматься не только как инопланетная раса, но и как будущее: