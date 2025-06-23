Роботизований комплекс DODGER виробництва України допустили до експлуатації у ЗСУ

«Спритник», саме так перекладається назва DODGER з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектра логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення — мінування визначених ділянок місцевості.