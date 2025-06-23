Роботизований комплекс DODGER виробництва України допустили до експлуатації у ЗСУ

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс DODGER. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Головні тези:
- DODGER - багатофункціональний наземний робот, призначений для виконання різних завдань у Збройних Силах України.
- Робот може використовуватись як для евакуації поранених з поля бою, так і для мінування ділянок місцевості.
- Наземний робот DODGER здатний доставляти чверть тони корисного навантаження та має бронезахист корпусу від куль та уламків.
DODGER допустили до використання у ЗСУ
Виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, наземний робот є багатофункціональним.
Попри компактні розміри та невисокий силует, «DODGER» може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.
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