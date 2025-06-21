Інженери створили летючого робота-гуманоїда — відео
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Інженери створили летючого робота-гуманоїда — відео

Що відомо про робота iRonCub3
Джерело:  online.ua

Уперше в історії співробітники Італійського технологічного інституту змогли запустити гуманоїдного робота з реактивним двигуном. Андроїд відірвався від землі приблизно на 50 см, а також зберігав рівновагу під час польоту. Він отримав назву iRonCub3.

Головні тези:

  • Унікальна конфігурація робота дозволяє йому левітувати в повітрі та залишатися стійким під час польоту.
  • iRonCub3 важить 70 кг та може генерувати понад 1000 ньютонів тяги.

Що відомо про робота iRonCub3

За словами інженерів, вони вирішили прикріпити до спини робота ранець із двома реактивними двигунами.

Окрім того, вказано, що ще два двигуни виконують роль "рук" і відповідають за управління в польоті.

Розробники звертають увагу на те, що така конфігурація дає андроїду можливість левітувати в повітрі та залишатися стійким навіть за наявності вітру або фізичних перешкод.

Також відомо, що його вага сягає 70 кг — при цьому він може генерувати понад 1000 ньютонів тяги, тоді як температура вихлопних газів може доходити до 800 °C.

Для поліпшення міцності робота було створено титановий хребет, а його корпус отримав термостійкі покриття. Системи на основі ШІ дають змогу iRonCub3 реагувати на турбулентні потоки повітря і зміну положення кінцівок під час польоту.

На створення такого унікального робота команда інженерів витратила близько 2 років.

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