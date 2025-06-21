Инженеры создали летучего робота-гуманоида — видео

Впервые в истории сотрудники Итальянского технологического института смогли запустить гуманоидную робота с реактивным двигателем. Андроид оторвался от земли примерно на 50 см, а также сохранял равновесие во время полета. Он получил название iRonCub3.
Главные тезисы
- Уникальная конфигурация робота позволяет ему левитировать в воздухе и оставаться устойчивым во время полета.
- iRonCub3 весит 70 кг и может генерировать более 1000 ньютонов тяги.
Что известно о роботе iRonCub3
По словам инженеров, они решили прикрепить к спине робота ранец с двумя реактивными двигателями.
Кроме того, указано, что еще два двигателя выполняют роль "рук" и отвечают за управление в полете.
Разработчики обращают внимание на то, что такая конфигурация дает андроиду возможность левитировать в воздухе и оставаться устойчивым даже при наличии ветра или физических помех.
Также известно, что его вес достигает 70 кг — при этом он может генерировать более 1000 ньютонов тяги, тогда как температура выхлопных газов может доходить до 800 °C.
На создание столь уникального работа команда инженеров потратила около 2 лет.
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