Роботизированный комплекс DODGER производства Украины был допущен к эксплуатации в ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

Роботизированный комплекс DODGER производства Украины был допущен к эксплуатации в ВСУ

Министерство обороны Украины
Роботизированный комплекс DODGER производства Украины был допущен к эксплуатации в ВСУ
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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс DODGER. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Главные тезисы

  • Наземный робот DODGER – производство Украины, предназначенный для выполнения различных задач в Вооруженных Силах Украины.
  • DODGER способен эвакуировать раненых с поля боя и минировать участки местности, обеспечивая бронезащиту и доставку нагрузки до четверти тонны.

DODGER был допущен к использованию в ВСУ

Изготовленный украинскими оружейниками с учетом боевого опыта наших воинов, наземный робот многофункциональн.

«Спритник», именно так переводится название DODGER с английского, может использоваться как для решения широкого спектра логистических задач (в частности для эвакуации раненых с поля боя), так и для выполнения задач оперативного обеспечения минирования определенных участков местности.

Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, «DODGER» может доставлять четверть тонны полезной нагрузки.

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