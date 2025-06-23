Роботизированный комплекс DODGER производства Украины был допущен к эксплуатации в ВСУ

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс DODGER. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Главные тезисы
- Наземный робот DODGER – производство Украины, предназначенный для выполнения различных задач в Вооруженных Силах Украины.
- DODGER способен эвакуировать раненых с поля боя и минировать участки местности, обеспечивая бронезащиту и доставку нагрузки до четверти тонны.
DODGER был допущен к использованию в ВСУ
Изготовленный украинскими оружейниками с учетом боевого опыта наших воинов, наземный робот многофункциональн.
Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, «DODGER» может доставлять четверть тонны полезной нагрузки.
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