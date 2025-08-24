Ученые разработали робот-жилет — помогает людям восстановить подвижность после инсульта

Ученые разработали устройство, похожее на жилет, способное помочь восстановить подвижность людям после инсульта или пациентов с болезнями опорно-двигательной системы.

Ученые создали робот-жилет

Создатели технологии — ученые Гарвардского университета — называют устройство "роботом, который нужно носить". Его размещают под руками людей для того, чтобы он менял объем, в зависимости от желаемого движения, информирует Popular Science.

Устройство на основе ткани нужно носить на верхней части тела, как жилет с длинными рукавами. Он питается от аккумулятора и имеет несколько датчиков работающих благодаря модели машинного обучения.

Эти чувствительные участки обнаруживают едва заметные движения, отличающие от непреднамеренных. Благодаря этой информации робот надувает или сдувает части жилета, чтобы помочь поднять или опустить руку.

Технология достаточно проста по своей сути. Это рубашка с надувными, похожими на воздушные шарики, актуаторами (исполнительными механизмами) под мышкой. Под давлением пуля помогает пользователю противодействовать гравитации и поднимать верхнюю часть руки и плечо, объяснил профессор Гарварду Томаззо Проетти.

Вторая модель работы имеет дополнительные функции — она способна рассчитывать минимальное давление, необходимое для удержания на месте конечности человека. Благодаря этому опора для руки становится менее жесткой, а движение естественным.

Изменения должны сделать устройство более удобным для использования в целях реабилитации.

Жилет проверили в экспериментальном исследовании — его протестировали на пятерых переживших инсульт и четырех пациентах с боковым амиотрофическим склерозом — нейродегенеративной болезнью, поражающей опорно-двигательную систему.

Последняя модель работа смогла правильно определить запланированное движение в 94% случаев против 32% в предыдущей версии.